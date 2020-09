Új kártevők jönnek, miközben a védelem egyre csak gyengül

Az utóbbi években számos növényvédőszer-hatóanyagot vont ki a forgalomból az Európai Unió. Jelenleg a mankoceb tervezett kivonása miatt aggódnak a gazdák.

Továbbra is bizonytalan a mankoceb sorsa. Egyebek közt ezt a széles körben használt növényvédelmi hatóanyagot is betiltaná az Európai Unió. A hosszú hatástartamú, baktericid hatással is bíró, viszonylag olcsó gombaölő szert hatékonynak ismerik, főleg a kertészeti kultúrákban, például a Dithane készítmény formájában. Tervezett kivonásának híre állítólag hangos elégedetlenséget váltott ki a mezőgazdálkodók körében. Az Európai Növényvédelmi Szövetség kérte a tagállamok szakmai szervezeteit, hogy álljanak ki a mankoceb forgalomban tartása mellett. Azóta – alig egy hónappal ezelőtt – annyi történt, hogy az Európai Bizottság témában illetékes állandó szervezetének képviselői visszavonták a mankoceb nem megújítására tett javaslatukat. Egyelőre azonban nincs válasz arra, hogy a szert végül is megtartják-e vagy kivonják a forgalomból.

Pesti Gábor növényvédelmi mérnök szerint az Európai Unió túl sok hatóanyag engedélyét vonja vissza. Azt mondja, kevés olyan készítmény van, amivel a kivontakat pótolni lehet, különösen az agrár-környezetgazdálkodásban résztvevő gyümölcstermelők érzik ezt a problémát. A mankoceb példája azt mutatja, hogy immár a leghatékonyabb, nehezen helyettesíthető kemikáliákat is indexre teszik.

– Az utóbbi években jelentős mértékben beszűkült a növényvédelem mozgástere. Immár az általánosan használt, ráadásul a méheket kímélő szerek kivonása is elkezdődött. Idén olyan vegyszereket futtatnak ki, mint a Calypso rovarölő, amely szinte alapkészítménynek számít a gyümölcstermesztésben. Szintén kitiltásra kerül a Biscaya, a Proteus rovarirtók, egyes gombaölőket, mint a szürkepenész elleni Bravót is már csak idén év végéig engedélyezik használni – mondta a szakember.

A gyümölcstermesztők már évek óta élesben tapasztalják a klímaváltozás hatásait. A Homokhátságon ötből három tél túl meleg, majd tavasszal jön a fagy a virágzás idején. Azt mondják, a kajszinál alig két évtized alatt megduplázódott a több évre vetített átlagveszteség.

– Úgy veszem észre, évről évre mind erősebb a gyümölcsösökben a kártevők rajzása. A melegedés új, veszélyes rovarokat hoz. Ilyen a szójában a bogáncslepke hernyója, amire – úgy tudom – nincs érvényes szer, a régi, már kivontak közül kellene visszahívni valamit. Ahogy a szántókon fogynak a növényvédelmi eszközök, úgy szűkülnek a lehetőségek a gyümölcstermesztésben is. A pimetrozin visszavonása miatt a Chess kiesett a hatékony készítmények köréből. A gombák ellen szintén eltűnik a palettáról a tirám hatóanyag, így a Tiuram Granuflow-nak is befellegzett, és a klórtalonilos készítményeknek is vége – foglalta össze a kertészek gondjait Balla Ferenc kecskeméti őstermelő.