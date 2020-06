Új játszóteret alakítottak ki a pálmonostorai óvoda udvarán

Rég nem láthattak már ennyi megvalósult fejlesztést a pálmonostoriak településükön, mint az elmúlt hónapokban. Áprilisban új piaccsarnokkal gazdagodott a település, a napokban pedig új parkolókat, biztonságos buszvárókat, illetve az óvodában új játékokat adtak át.

Cseszkó László polgármester szerkesztőségünknek elmondta, a régi piactéren – a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében – 27 férőhelyes parkolót, fedett kerékpártárlót és buszvárót létesítettek, valamint további négy buszperont is kialakítottak a településen. A Petőfi Sándor utcán kettőt, a vásártéren és a temetőnél egyet-egyet. Ezek a buszra várakozók biztonságos le- és felszállását szolgálják.

– A közlekedésbiztonsági pályázatnak célja továbbá, hogy azok a helyiek, akik busszal járnak a szomszédos településekre dolgozni, az új parkolókban és a fedett tárolóban biztonsággal elhelyezhetik autójukat és kerékpárjaikat. Mindazonáltal a sport- és egyéb rendezvényekre érkező vendégeknek is kényelmes parkolást biztosít – részletezte a polgármester.

Cseszkó László hozzátette, a beruházásra Bugacpusztaházával közösen 61 millió forint támogatást nyertek. Ebből Pálmonostora 41 millió forintot használhatott fel. A településvezető örömmel számolt be arról is, hogy a Magyar Falu Program keretében mintegy ötmillió forint támogatást nyertek és ebből az összegből új játszóteret alakítottak ki az óvoda udvarán. A gyerekek nagy örömére csúszdával, kötélpiramissal, egyensúlyozóval, hintákkal, trambulinnal gazdagodott az óvoda. Az udvart a helybeliek, az óvónők és a daduskák füvesítették be.