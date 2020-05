Új játékokat vehettek birtokba a gyerekek Gátéron

Több sikeres pályázat eredménye vált láthatóvá Gáté­ron. A Magyar Falu Program keretében elnyert 25 millió forintos támogatásból számos fejlesztést valósítottak meg a településen – tudtuk meg Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármestertől.

A részletekről beszámolva elmondta, a faluházban korszerűsítették a fűtést és a világítást. Így a már elavult gázkonvektoros fűtés helyett elektromos fűtési rendszert alakítottak ki, amihez az épület tetejére szerelt napelemek biztosítják az energiát. A napelemek egyébként a faluház teljes energiaszükségletét biztosítják. Megtudtuk, hogy a régi, elavult lámpák helyett is új, takarékos világítótesteket szereltek fel. A településvezető abban bízik, hogy a fejlesztés jelentős megtakarítást jelent majd az önkormányzat számára.

Mindezek mellett a faluház nagytermébe új, kényelmes székeket is vásároltak. Ugyanakkor a Gátér Községért Egyesület segítségével a nagyterem, a színpad és a kiszolgálóhelyiségek padlózata is megújult, sőt, az épület egy teakonyhával is kiegészült. – Elmondható, hogy a faluház végre kívül-belül megújult, még szeretnénk az udvaron egy fedett rendezvényteret kialakítani a nagyobb szabadtéri események számára – sorolta Jánosiné. A temető rendezésére ötmillió forintot fordított az önkormányzat. Ebből elkészült a ravatalozó előtti mintegy 120 négyzetméteres tér burkolása, méltó körülményeket biztosítva a gyászszertartásoknak. Ugyanakkor két urnatartó oszloppal is bővült a sírkert. Az önkormányzat a temető bővítését is elindította – részletezte a polgármester.

További ötmillió forintból a település rendben tartásához szükséges gépeket vásárolt az önkormányzat. Így többek között egy hótolót, egy sószórót és egy padkakaszát szereztek be.

Az óvoda udvarára is ötmillió forintot fordítottak: kicserélték a kerítést, új térkő burkolatot kapott az udvar, és a gyerekek nagy örömére új udvari játékokkal is gazdagodott az óvodaudvar. Jánosiné Gyermán Erzsébet örömmel számolt be arról is, hogy elkezdődött a gátéri templom külső felújítása is, amihez a Miniszterelnökségtől 8 millió forint támogatást kapott az egyházközség.