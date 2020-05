Új játékok várják az óvodásokat Kömpöcön

A falu óvodájában végleges helyükre kerültek azok a játékelemek, amikre a Magyar falu program pályázatán nyert ötmillió forintot a település. Kéttornyos vár, rugós hinták és egy fából készült lépegető várja majd az apróságokat, akik közül a jelenlegi helyzetben öt gyermek felügyeletét látják el az egyházi fenntartású intézményben.

Tisoczki László polgármester elmondta: az óvoda hamarosan egy árnyékoló napernyővel is gyarapodik, amit a homokozónál szerelnek fel. – A szülői munkaközösség a papírgyűjtésekből összegyűlt pénzből vásárolja meg az ernyőt, de ebből a forrásból jutott már kirándulásokra és különböző programokra is – magyarázta a községvezető, aki köszönetet mondott a szülői segítségért.

Mától a község piaca – ami a templom tőszomszédságban található – is nyitva áll az árusok és a vásárlók előtt, de a járvány miatti rendelkezéseket továbbra is be kell tartani. A polgármesteri hivatal parkjában található Szivárvány-sziget játszóteret is megnyitják, ahol a napokban a játékelemek környékét is rendbe tették.