Új helyen csobog tovább a Csobogó

Új helyen, a dr. Holló Lajos utcában csobog tovább Kiskunfélegyháza egyik ékessége: a káposzta néven közismertté vált szökőkút. A felújított köztéri alkotás és a megújult park ünnepélyes átadását kedden tartották.

Bár sokan tiltakoztak a csobogó áthelyezése ellen, úgy tűnik mára lecsillapodtak a kedélyek a városban és elfogadták a félegyháziak, hogy kedvenc szökőkútjuk a városközponttól nem messze, a dr. Holló Lajos és az Oskola utca találkozásánál lévő háromszög alakú parkban kelt új életre.

A felújított csobogó és a megszépült park ünnepélyes átadásán Csányi József polgármester elmondta, végéhez közeledik az a 2 milliárd forintos projekt, melynek során Félegyháza központi terei teljesen megújulnak. Beszédében felidézte, hogy a Zöldváros program tervezésekor több köztéri alkotás – így a káposzta – sorsát is újragondolták. A képviselő-testület szakértő csoport javaslata alapján döntött ezek áthelyezéséről.

A városvezetés célja volt továbbá, hogy a kialakított új parkkal kitolják a városközpont határait – hangzott el az átadáson. A polgármester azt is elmondta, sokan attól féltek, hogy nem látják viszont a káposztát miután elbontják eredeti helyéről. Az aggodalmak azonban megalapozatlanok voltak. Kovács Ferenc köztéri alkotása ugyanis felújítva, méltó helyen ismét a várost ékesíti – hangsúlyozta Csányi József.

Azt is megtudtuk, hogy felújított káposzta vízforgatót is kapott, így a szökőkút minden nap reggel hat órától este tízig működik. Éjjel pedig díszkivilágítás teszi még látványosabbá a teret, ahová új utcabútorok is kerültek. Mindezek mellett a parkba hat díszcseresznyét és két vadgesztenyefát, több mint száz cserjét, közel négyszáz évelő virágot és több száz virághagymát ültettek a kertészek. Az új park és környezetének védelméről három, éjjel is látó kamera gondoskodik, melyek közül az egyik rendszám-felismerő rendszerrel is el van látva.

Új helyen áll a Dózsa-szobor is

A városközpont rekonstrukciója okán több köztéri műalkotás áthelyezése történt meg Félegyházán. Az áthelyezéseket a műszaki tervek alapján Rosta Ferenc alpolgármester vezetésével helyi szakértőcsoport – Kállainé Vereb Mária, Lantos Szabolcs és Kis Virág – előzetesen véleményezte. Javaslatuk alapján és a képviselő-testület döntése értelmében a Petőfi-kutatók és Petőfi-fordítók emlékoszlopai a Sarlós Boldogasszony-templom kertjéből a felújított templomkert sétányai mellé kerülnek, új tematika szerint. Az oszlopcsoportból Bem József helyére kerül Sir John Bowring emléktáblája, a Bem-emléktábla elhelyezéséről pedig később döntenek.

A Bem-tábla áthelyezése azért is indokolt, mert az nem illeszkedik az emlékoszlopok tematikájába – olvasható az előterjesztésben. Az Ereklyés Országzászló mintegy 15 méter távolságra, a városháza déli tengelyébe került. Új helyen áll az Európa-ivókút, a Holló László-fejszobor, a Bem József-, a Petőfi Sándor- és a Kossuth Lajos-mellszobor, az 1956-os kopjafák és Dózsa György bronzszobra is.