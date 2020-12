Új hangszereket vásárolhat a fúvószenekari egyesület

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület annak ellenére is aktív, hogy az őszi-téli fellépéseiket a koronavírus-járvány miatt le kellett mondaniuk. Felkészültek egy egész estés hangversenyre, mert abban bíztak, hogy az ünnep előtt bemutathatják azt. Erre már csak a jövő évben kerülhet sor, addig is igyekeznek pótolni a kiesett zenészeket és hangszereket, amire jó esélyük van a hozzájuk befolyt adófelajánlásokból.

– Az adók egy százalékából származó pénzt idén is megkaptuk, ugyanannyit, mint tavaly: 240 ezer forintot, ami ahhoz képest, hogy egy pici egyesületről van szó, szép összeg – mondta Betlenné Dajkó Ágnes karnagy.

– A pénzből minden évben szoktam valamit venni a zenekarnak, például hangszert, tokot vagy bármi olyasmit, amire éppen szükség van – utalt arra, hogy idén is hasonló célra szánja a bevételt. A csapat tagjai egyébként kisebb ajándékot szintén kapnak: egy-egy, a zenekarról készült fotókkal teli naptárt.

A fúvószenekar aktuális helyzetéről szólva Betlenné Dajkó Ágnes elárulta: jól jönne trombitás és tubás a csapatba, hiszen e posztokról többen is távoztak a közelmúltban. Úgy véli, ha nem érkeznének új emberek, akkor is megoldható a hiány: ilyenkor érdemes „megfűzni” egy már aktív tagot, hogy tanuljon meg más hangszereken is játszani – mondta. A járvány miatt egyébként biztosan nem tartják meg a karácsonyi hangversenyüket, ugyanakkor bíznak benne, hogy egy újévi koncerten már bemutathatják a frissen tanult repertoárt.

Borítóképünk illusztráció.