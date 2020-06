Új futókörrel bővült a ballószögi sportpark

Továbbfejlesztették a vasút menti edzőparkot, a kültéri kondieszközök kihelyezése után egy futókört alakítottak ki. A hely egyre népszerűbb, mely nemcsak sportolásra, hanem csendes elmélkedésre is tökéletes a nyugodt környezetben.

Somogyi Lajos polgármester elmondta: a Sportcentrumtól néhány száz méterre, a régi vasútállomás közelében lévő park korábban évtizedeken át gondozatlan volt. 2015-ben kezdték el a kitakarítását, bokrok, fák visszanyesését, és azóta rendszeresen gondozzák. – A helyi Futaszög Egyesület részéről felmerült egy edzőpark kialakítása, amely gyorsan lendületet is kapott, egy C típusú sportparkra kaptunk támogatást, ez 2019-re megvalósult. A VP Leader-programban az egyesület megpályázta a kondipark folytatását, mely inkább az idősebb generációt célozta meg. A 100 négyzetméter térköves felületen hat eszközt állítottunk fel: elliptikus trénert, hasizom-erősítőt, mell- és háterősítőt. Ezeken túl utcabútorok, padok és asztalok, kukák is helyet kaptak. A téren a világítást három napelemes kandeláber biztosítja – részletezte.

A közelmúltban futókörrel bővült a park, melynek kialakításában számos önkéntes is kivette részét. – Korábban megterveztünk egy 270 méteres futókört is, melyet közösségi munkával alakítottunk ki két hétvége alatt. Először a nyomvonal és a tükör kiszedése volt a feladat. A második hétvégére, június elejére esett a nagyobb megmozdulás. Mintegy harminc önkéntes, egyesületi tag jött össze és az agrofóliára 95 köbméter faaprítékot helyezett el, melyet a MOL Helyi Érték Programján nyert félmillió forint támogatásból vásároltunk meg. A napokban megtörtént a földes részek füvesítése is a közmunkások jóvoltából – tette hozzá.

Ezzel még nem vált teljessé a park. A tervek szerint a sétálókörön tájékoztató táblákat helyeznek ki, melyek a tanösvényekhez hasonlóan mutatnák be a növényeket és állatokat. Megtalálható a környéken például a sárgarigó, a feketerigó, de állandó vendég a mátyásmadár és több énekesmadár is. Az egyesület tagjai megkezdték a sportpark melletti szánkózódomb – volt Wéber-pince – magasítását, a gyerekek pedig kerékpárral már használják is.