Új, fedett, modern piacteret építenek

A Zöld város program keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert 140 millió forintból új piactér épül Mélykút központjában. A beruházás várhatóan még ebben a hónapban elkezdődik és a tervek szerint legkésőbb novemberre készül el. A városban emellett több száz millió forint értékben vannak folyamatban fejlesztések, többek között az új piactér mellé épül majd egy új sportkomplexum és egy mesterséges tó is.

A Béke étteremben mutattatta be péntek délelőtt az ünnepélyes alapkőletételt megelőzően a városközpont rekonstrukcióját magában foglaló pályázathoz kacsolódó új piac terveit Kovács Tamás polgármester. Elmondta, hogy a régi piactér mellett épülő új piac egy 72 méter hosszú, 12 méter széles, faszerkezetes tetőt kap, alatta mintegy 1500 négyzetméteren térkő borítással. Két parkoló is épül hozzá egy átkötő úttal, a piactér közepén lesz egy szociális blokk, ahol iroda, mosdók, szeméttároló és a tovább feldolgozott élelmiszerek: tej- és hústermékek számára az előírásoknak megfelelő, külön zárt elárusítóhelyek épülnek.

– Az épülő piactér egyfajta közösségi térként is szolgálja majd a város életét – hangsúlyozta a polgármester, aki kitért arra, hogy a piac mellett kialakítanak egy tanösvényt is, ahol a Kiskunsági Nemzeti Parkkal együttműködve információs táblákat helyeznek el, amelyek a helyi növény- és állatvilágot mutatják be. A jelenlegi betonborítású piacteret visszafüvesítik, valamint egy mesterséges tavat is kialakítanak ugyanitt, körülötte sétánnyal. Mellette játszótér és sportpark is épül. A piactér építése napokon belül elkezdődik és a legkésőbb ősz végére készülnek el vele, az időjárás függvényében. Az alapkőben elhelyezett kapszulába az új piac tervdokumentációi mellé elhelyezték a Petőfi Népe pénteki lapszámának egy példányát is.

A településvezető beszámolt arról is, hogy előkészítés alatt van a tervezett új sportkomplexum és művelődési ház megvalósítása is, amely szintén a városközpontban – a közeli a műfüves pálya és a jelenlegi művelődési ház mellett – épül majd fel. A tervek szerint összeépülne a jelenlegi művelődési házzal, amelynek épületét szintén felújítják. A teljes beruházás 1,4 milliárd forintból valósulna meg egy kiemelt kormányzati program keretében.

A tervezett kiemelt beruházások között szerepel továbbá szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert 60 millió forintból a központi buszállomás felújítása, valamint 150 millió forintból egy 500 négyzetméteres irodával, raktárhelyiséggel, teljes infrastruktúrával ellátott üzemcsarnok építése a naperőmű mellé. A csarnok az önkormányzat tulajdonában lesz, amit vállalkozásoknak fognak bérbe adni.