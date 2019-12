Új eszközökkel gyarapodott a háziorvosi rendelő

Életmentést is segítő korszerű eszközöket, berendezéseket kapott a kerekegyházi háziorvosi rendelő. Az eszközöket a napokban vehették birtokba az orvosok.

Az életmentést is elősegítő eszközök beszerzéséről a kerekegyházi háziorvosok beszámolója alapján döntött a képviselő-testület. Az egyeztetések eredményeként a város egészségmegőrzési tervét még az előző ciklusban kiegészítették az egészségügy fejlesztési tervvel, melynek célja az, hogy a betegek helyben tudjanak magasabb szintű egészségügyi ellátáshoz jutni.

– A kislabor megtartása és fejlesztése mellett célunk az elsődleges sürgősségi ellátást is segítő eszközök beszerzése, melyek vonatkozásában fontossági sorrendet állítottunk fel. Idén egy betegfigyelő monitorként és pacemakerként is használható defibrillátort, egy motoros váladékszívót, valamint egy elemes csontfúrót és egy házi laborberendezést szereztünk be tartozékaikkal együtt, mintegy négymillió forint értékben. Jövőre egy modern ultrahangkészülék, majd azt követően további eszközök beszerzését is tervezzük – mondta Kelemen Márk polgármester.

A tervekről szólva elmondta, hogy az egészségmegőrzési terv keretében már számos sportlétesítményt, sportpályát építettek, újítottak fel. Többek között tavaly avattak kültéri sportparkot, idén készült el a 72 négyzetméter alapterületű multifunkcionális sportpálya, valamint megújult az általános iskola sportcsarnoka. Folyamatban van egy futópálya kialakítása, és tervezik egy streetball-, valamint egy gördeszkapálya megvalósítását is.