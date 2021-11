Új erősítő termet adtak át Kecskeméten, a Bóbis Gyula Edzőcsarnokban

Szombaton új eszközökkel bővült a Bóbis Gyula Edzőcsarnok, ahol a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. számára megítélt támogatásból létesített erősítő termet adtak át ünnepélyes keretek között.

Magyarország Kormánya 2021-ben hozott arról támogatási döntést, hogy segítséget nyújtanak a sportszervezeteknek a koronavírus járvány negatív hatásainak elhárítása érdekében. Ezen támogatás keretein belül 45 kiemelt vidéki egyesület kapott anyagi segítséget, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. összesen 94 millió forintot.

– A járvány sajnos most is itt van velünk, a védekezés most is nagyon fontos. A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 12 sportágban 1700 gyermek sportolását biztosítja, akikkel 120 szakember foglalkozik, az a feladatunk, hogy minőségi és biztonságos körülményeket biztosítsunk nekik a szakmai munkához. Ez a támogatás nagy segítséget nyújtott számunkra abban, hogy stabilizáljuk a szakemberek munkáját, illetve biztosítsuk a versenyzők számára a megfelelő felkészülést, illetve ennek köszönhetően adhatjuk át ezt az erősítő termet is, mely emeli a munka színvonalát a terület növelésével és a higiéniai szabályok biztosításával – mondta Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Virág Lajos, a Sportegyesületek Országos Szövetségének ügyvezetője hozzátette, a támogatás mindenképpen jó helyre került. Fontos szempont volt, hogy 1700 gyermek dinamikus fejlődése ne törjön meg az utánpótlás-nevelésben, hiszen a sportolók tudhatják a legjobban, mennyire nehéz is volt a járvány alatt megfelelő körülmények között felkészülni a versenyekre. A fizikális felkészüléshez a most áradott erősítő terem a jövőben is nagy segítség lesz.

Az esemény zárásaként Ivkovicné Béres Tímea és Virág Lajos közösen helyezett el a projekt megvalósulásának apropóján egy emléktáblát, majd a Kecskeméti Sportiskola ifjú sportolói avathatták fel egy kis versennyel az új gépparkot.