Új épületszárnnyal bővítik az iskolát

Tavaly májusban tették le az alapkövét a Hunyadi-­napok programsorozat keretében a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium épülő új épületszárnyának Jánoshalmán. A pályázati forrásból megvalósuló beruházás keretében új szaktantermek épülnek és kialakítanak egy szabadidőparkot is az intézmény udvarán.

Jól haladnak az új épületszárny munkálataival, amely egy jókora területet elvesz az iskola udvarából, a földszinti és emeleti falak is állnak, a tetőszerkezet építése is hamarosan befejeződik, a cserép rövid időn belül a helyére kerül. A belsőépítészeti munkák folynak, zajlik a víz-, fűtésrendszer, a villanyhálózat és a belső elemek szerelése. A külső nyílászárók is hamarosan a helyükre kerülnek.

Az intézmény közel hatszázmillió forintos, pályázati forrásból megvalósuló korszerűsítése és bővítése során az épülő kétszintes épületben helyet kap majd egy komplex természettudományi laborcentrum, valamint egy bútorokkal és megfelelő eszközökkel ellátott technikatanterem is. Egy közösségi teret is kialakítanak és épülnek új öltözők is. A beruházás során egy korszerűen felszerelt, a környezetbe illő szabadidőpark is épül az iskola udvarán.

A fejlesztés kiemelt fontosságú a város életében, hiszen segíthet közelebb hozni a gyerekeket a természettudományi tárgyakhoz, csökkentve a korai iskolaelhagyást a veszélyeztetett tanulók körében. A felújítási és bővítési munkálatokat várhatóan a tavasz végére befejezik, így szeptember elején a következő tanévet a gyerekek egy kívül-belül megújult, modern iskolai környezetben kezdhetik meg.