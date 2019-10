Új épületrésszel bővült a kelebiai otthonház

Új épületrésszel bővült a kelebiai Szent Erzsébet Otthonház. Az idősek nappali ellátásában fontos szerepet játszó, összesen mintegy 450 négyzetméter hasznos alapterületű épületre több mint 125 millió forintot költöttek. Az egykori pártház helyén 1991-ben hozták létre a kelebiai gondozási központot, ahol három év múlva már bentlakásos szolgáltatást is tudtak biztosítani. Az önkormányzat döntése alapján a József Attila utcai ingatlan akkor vette fel a Szent Erzsébet Otthonház nevet.

– Okos és jövőbemutató volt ez a döntés, hiszen a név mindig kötelez. Árpád-házi Szent Erzsébet példa lehet mindannyiunk számára. Erős hite, az elesettek irányába történő elkötelezettsége és bátorsága ma is irányt mutat a segítő és ápoló hivatást választóknak és minden jó akaratú embernek – fogalmazott az új épületrész keddi avatóján Maczkó József. Kelebia polgármestere elmondta, hogy az évek során egyre sűrűbbre szőtték a szociális hálót a településen, ahol két falugondnoki szolgálat is működik.

– A települési szociális ellátás tekintetében mindenképpen említést érdemel a civil szféra, a Kelebiai Karitász Egyesület, a Kelebiai Ökumenikus Szeretetszolgálat Egyesület, a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület és a Polgárőr Egyesület áldozatos munkája – tette hozzá a település vezetője.

– Több évtizedes lemaradásokat próbálnunk behozni néhány év alatt a régióban, így itt, Kelebián. Örömteli, hogy egyre több szalagátvágási ünnepségre kell ide és a környékre jönni – mondta köszöntőjében Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, aki úgy vélekedett: a hazánkban kialakított szociális védőháló az egyik legerősebb Közép-Európában.

Mint az átadási ünnepségen elhangzott: a szociális otthon újabb bővítése már egy évtizede is felmerült, tervek készültek, ám többször is eredménytelenül pályáztak a munkákra. A tervet később átdolgozták, és végre sikerrel járták. A megyei területfejlesztési keretből több mint 125 millió forintot fordíthattak az otthonház nappali ellátásának fejlesztésére. Az új épületrész a földszinten 223, az emeleten 224 négyzetméter hasznos alapterületű. A két szintet lift köti össze, tágas közössé­gi terek, pihenőszoba, mosókonyha, vizesblokkok is épültek, és helyiségek felszerelésére is futotta a támogatásból. Az új épületrész elkészülte azonban nem járt a bentlakásos rész létszámának bővítésével.