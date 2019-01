Új épületegyüttest kaptak a halasi határvadászok

A Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság kiskunhalasi Határvadász Bevetési Osztály elhelyezésére szolgáló új épületegyüttest az állomány és a meghívott vendégek előtt avatták fel. Részt vettek az ünnepélyes átadón a térség országgyűlési képviselői, a megye, a város és a környező települések vezetői.

Balogh János vezérőrnagy az ünnepségen azt emelte ki, hogy nem szabad elhanyagolni a határőrizetet, az illegális migráció nem szűnt meg, ezért folytatódik a rendőrség fejlesztése, modernizálják az eszközparkot, és továbbra is kiemelt figyelmet kapnak az infrastrukturális fejlesztések, valamint a rendőrök megbecsülésére is komoly hangsúlyt helyeznek.

Az ország teljes területéről a határra vezényelt rendőrök eredményes munkát végeztek, rendkívüli erőfeszítésekkel megakadályozták a migrációs áradatot – hangoztatta az országos rendőr-főkapitány, kiemelve, hogy komoly szakmai kihívást jelentett a rendőrség számára is az illegális migráció. A migrációs válság miatt azonban nem omlott össze az általános közbiztonság Magyarországon. Kiemelte: a rendőrök kiemelkedő munkájának köszönhetően az ellenkezője történt, 2010-hez képest 2018-ig a gyakorlatilag a felére csökkent a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma.

Kuczik János műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy a kiskunhalasi fejlesztés szerves része annak a 97 milliárdos programnak, amelyet a kormány a határvadász bevetési osztályok támogatására hívott életre. 2018. július 1-jéig a határőrizet megerősítése érdekében háromezer új státusszal bővült a Készenléti Rendőrség létszáma. Az addigi hét mellett további nyolc határvadász bevetési osztályt hoztak létre, elsősorban vidéki székhelyekkel. Tavaly áprilisban, Győrben, júliusban Szegeden és Szombathelyen, augusztusban Nagykanizsán, októberben pedig Pécsen már adták át a határvadászok új elhelyezési körleteit.

A Kelet-Magyarországi Határrendészeti Igazgatóság kiskunhalasi székhelyű határvadász bevetési osztálya 208 fős állományú, a Mártírok útján, a volt határőr igazgatóság laktanyájának területén alakították ki az új 96 férőhelyes új épületegyüttest, amely biztos hátteret nyújt majd a megfelelő munkához és akár a lakhatáshoz is. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság egységei mellett a Készenléti Rendőrség 2012-ben átadott épületében szolgálatot teljesítő határvadász bevetési osztály állománya is itt kapott helyet.

A mintegy hatezer négyzetméter alapterületű két új épületre 5,7 milliárd forintot fordítottak. A 2017 áprilisában kezdődött beruházás során az A épületben hat fegyverszobát, irodákat, három mosókonyhát, teakonyhákat, raktár- és leíróhelyiségeket, elsősegélyszobát, és körülbelül 20 négyzetméteres pihenőkörleteket alakítottak ki, amelyek mindegyikéhez mini konyha és vizesblokk is startozik.

A B épület a határvadászok és családtagjaik elszállásolására szolgáló garzonszálló, amely közvetlenül az utcáról közelíthető meg, a civil lakói a rendőrség területére nem léphetnek be. A 20 négyzetméter területű mini garzonokban egy két ágyas szoba, mini konyha, mosdó és zuhanyozó található. Az épületben a mozgássérültek számára is kialakítottak két garzont. A mindennapos testedzést a földszinten egy közel 100 négyzetméteres edzőterem biztosítja, amelyhez női és férfiöltöző is tartozik.

A Készenléti Rendőrség Kelet-Magyarországi Határrendészeti Igazgatóság kiskunhalasi székhelyű határvadász bevetési osztályának létszáma jelenleg 208, az egység ellátandó feladatai közé tartozik a rendszeres készenléti jellegű szolgálat.