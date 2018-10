Új épületbe költözhetett a solti városüzemeltetés

Új épülettel gazdagodott a solti városüzemeltetési intézmény Zrínyi utcában levő telephelye, melynek köszönhetően a dolgozók a jövőben megfelelő körülmények között végezhetik mindennapi munkájukat.

A beruházás 38 millió forintba került, a költségeket a képviselő-testület határozata alapján, a város saját költségvetéséből fizette ki.

– A városgazdálkodási feladatokat ellátó intézménynek igazi telephelye még nem volt, sok helyen működött az elmúlt évek alatt, az ­utóbbi időben az önkéntes tűzoltószertár adott helyet a dolgozóknak. Miután a település gazdasági helyzete stabilizálódott, 2017-ben döntöttek arról a képviselők, hogy a telephelyként működő területen egy új épületet építettnek, amely helyet ad a dolgozóknak, műhelyeknek, eszközöknek is.

A területen előzőleg már kialakításra került egy fémszerkezetes tároló, raktár épület, valamint itt történik a különböző betonelemek gyártása, amelyekkel a városban kapubejárókat, járdákat látnak el burkolattal és vízelvezető árkokat bélelnek ki – mondta el Kalmár Pál Solt polgármestere, a városüzemeltetés intézmény irányítója.

A most elkészült, mintegy kétezer négyzetméteres épületben lakatosműhely, asztalosműhely, raktárak mellett szociális helyiségek, melegedő is található. A városüzemeltetésnél használt eszközöket, gépeket is megfelelően lehet elhelyezni az új létesítményben. A közfoglalkoztatottakkal együtt, a mintegy tizenöt dolgozó a napokban már birtokba is vette az új létesítményt.