Új elnököt választott az ellenőrző társulás

Megválasztották a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) új vezetőit a kalocsai városházán tartott tisztújító ülésen.

Az elnöki pozícióra a város frissen megválasztott vezetőjét, dr. Filvig Gézát terjesztették fel, majd szavazták meg, alelnöknek pedig Gáncs Istvánt, Tengelic polgármesterét választották, akit megerősítettek az alelnöki székben. Szintén megválasztották a TEIT vagyonával gazdálkodó Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagságát és elnökét. A polgármesterek röviden bemutatkoztak egymásnak, hiszen új személyek is feltűntek a kerekasztalnál.

Az ülést felvezető Gáncs István jelezte: a TEIT 1992 óta egy szűk család, és ezen nem igazán szeretnének változtatni. Kifejtette: a társulás működéséhez a nyugodt légkör elengedhetetlenül fontos, hiszen minden, az üléseken születő döntés a települések képviselői elé kerül, nekik pedig minősített többséggel kell elfogadni, hogy hatályossá váljanak. Ehhez nagyfokú együttműködésre van szükség a településvezető és a testület között, tette egyértelművé. Mint mondta, az alapítás óta mind politikailag, mind gazdaságilag sok minden változott, de az megkérdőjelezhetetlen, hogy a társulásnak fenn kell maradnia.

Az alelnök értékelte a TEIT közelmúltbeli tevékenységét is, szerinte az elmúlt öt év kemény időszak volt, mert a kalocsai vezetés feszültségeket teremtett. Most azonban azt látja, hogy belül egység van, és a társulás nagyon erőssé válhat, főleg ha indul a Paks II. építkezés, aminek öt éven belül el kell kezdődnie. – Ha nem így lesz, akkor nagy baj van – fűzte hozzá.

A TEIT elnökét a társulás bármely tagtelepülése adhatja és ez is, mint az összes többi tisztség, megvonható, de a posztot hagyományosan a Paksi Atomerőmű 12 kilométeres vonzáskörzetében lévő legnagyobb település, Kalocsa mindenkori polgármestere szokta betölteni, így ezúttal dr. Filvig Gézát terjesztették fel rá. A kalocsai városvezető bemutatkozásában hangsúlyozta: amennyiben bizalmat kap, a legjobb tudása szerint fogja elvégezni a feladatait.

Leszögezte, hogy a hosszú évek alatt kialakult jó mechanizmusokat, szép hagyományokat tovább kell vinni. Úgy véli, kiemelt időszak vár a társulásra, amelynek nagy szerepe van a meglévő nukleáris létesítmény iránti közhangulat kialakításában, ez pedig alapvetően határozza majd meg a lakosság véleményét a következő nagyberuházásról.

A tisztújító ülésen teljes egyetértésben szavazták meg az elnök és alelnök személyét, valamint a tiszteletdíjaikat – bruttó 150–150 ezer forint –, és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság összetételét, vezetőjét is. Utóbbi elnöke Bedi Gyula uszódi polgármester lett, a tagságba pedig Fekete Csabát (Bátya) és Romhányi Károlyt (Gerjen) választották be. A TEIT – most már új felállással és vezetéssel – legközelebb no­vemberben ülésezik.