Új elnököt választott a horgászegyesület

Huszonkét éve kapták meg a dunapataji önkormányzat tulajdonában lévő Szelidi-tó horgászati kezelési jogát, azóta Katona József elnök vezetésével működtek, ez idő alatt mind a tagság létszámát, mind a gazdálkodási adatokat tekintve nagyon jól működő egyesületté fejlődtek. A jelenleg több mint félezer taggal és 30 milliós költségvetéssel bíró szervezet most tartotta éves közgyűlését.

Az elnök beszámolójából kiderült, az elmúlt évben bevételeik emelkedtek, és közel hárommilliós támogatást is kaptak, ebből jelentős, egymilliós összeg a helyi önkormányzattól érkezett. Jelenlegi taglétszámuk 544 fő, ezen kívül még közel háromszáz gyermek váltott területi jegyet. Több mint ezer napijegyet, négyszáz háromnapost és 359 éves jegyet adtak el. Nagyon sikeresek a gyerekhorgásztáboraik, oklevéllel és ajándékkal köszönték meg Vajda Sándor leköszönő ifjú­sági felelős 35 éves vezetőségi munkáját, aki többi között ezeknek a táboroknak is a főszervezője volt.

Az éves tagdíj változatlan, négyezer forint maradt, a területi engedélyek árát emelték 10 százalékkal, melyet a halárak emelkedése miatt tartottak indokoltnak. A tagság tisztújításról is döntött, az elkövetkező öt évre a horgászegyesület elnöke Csókás András, alelnöke Galambos Lajos lett, a vezetőség soraiba Müller Attila, Mike László, Vajda Dénes, Váradi András és Csókás Endre kapott bizalmat. Katona Józsefet tiszteletbeli elnökké választották.

– Ragaszkodtam hozzá, hogy korábbi vezetőnk a jövő­ben is tiszteletbeli elnökként, tanácsadóként álljon itt mellettünk, hiszen az egyesület érdekében bármikor beáldozta a szabadidejét, munkaidejét, önzetlenül végezte a munkát, neki az élete a horgászegyesület, a tapasztalatára továbbra is szükségünk van – mondta az új elnök. Csókás András azt is megerősítette, a korábbiak szerint viszik tovább az ügyeket, de kis változtatásokra mindig szükség van. Például szeretnék bevonzani a hölgyeket is soraikba, ezért úgy határoztak, az éves területi engedélyből ők 50 százalék kedvezményt kapnak, ezzel is ösztönözve, hogyha szeretnének, a párjukkal együtt jöjjenek ők is, hogy a horgászat egyre inkább családi programmá váljon.

Egy meglepő, országosan is kiemelkedő adattal szolgáltak. Az évi négyszeri telepítés során több mint 200 mázsa hal kerül a tóba, ez egy 80 hektáros területen igen komoly mennyiség. Az egyesület 21 milliós éves jegybevételének 90 százalékát, közel 19 milliót haltelepítésre fordít. Tehetik ezt mindazért is, mert jól sáfárkodnak az egyesület vagyonával, például az elnök és az alelnök is tiszteletdíj nélkül végzi a munkáját, mindössze az utazáshoz és a telefonhoz kapnak költségtérítést.