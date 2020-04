Új csarnok épül a kerekegyházi ipari parkban

Több beruházás előkészítése mellett két nagy fejlesztés megvalósítása van idén folyamatban Kerekegyházán. Új csoportszobával bővül a helyi bölcsőde, illetve folytatódik a város ipari területének fejlesztése.

A koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet valamelyest átírja életünket. A költségvetésünk az év elején megszületett, ám akkor még nem számoltunk plusztételekkel, melyeket a járvány rótt ránk. Ennek ellenére elmondható, hogy Kerekegyházán, az elmúlt évek tervszerű és takarékos gazdálkodásának köszönhetően, folytatódhatnak a fejlesztések, hiszen némi tartalékot is tudtunk képezni. Prioritást élveznek a már folyamatban lévő beruházásaink, illetve azok, melyekre már támogatást nyertünk. Megvalósulásuk a település jövőbeni fejlődését szolgálják, másrészt nemzeti érdek is – fogalmazott dr. Kelemen Márk polgármester.

Rövidesen elindul a Kerekegyerdő Bölcsőde fejlesztése. Az intézmény új csoportszobával, vizesblokkal, kiszolgálóhelyiségekkel bővül, és egy elektromosautó-töltő is épül. A beruházás a tervek szerint az év közepén indul, az átadást pedig a jövő év első felére tervezik. A beruházáshoz a Település- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán 123 millió forint támogatást nyertek. Az intézmény a bővítés után 54 gyermeket tud majd fogadni.

– Ugyancsak az idei esztendőben folytatódik a város 16 hektár területű ipari területének szintén TOP-os forrásból történő fejlesztése. Ez érinti a tűzivízhálózat, a közvilágítás, és a villamos hálózat bővítését. A projekt keretében terveink szerint megépül egy, a helyi gazdasági élet élénkítését szolgáló 2250 négyzetméteres ipari csarnok, melyet termelő és szolgáltató cégek számára kívánunk bérbe adni – emelte ki a városvezető.

– A járványhelyzet miatt a 2020-as beruházási terveinket át kell gondolnunk, de szeretnénk folytatni a település játszótereinek fejlesztését, az utak és járdák, az autóparkolók építését, valamint a térfigyelőkamera-hálózat bővítését. Terveink között prioritást élvez a kerekegyházi bekötőút rekonstrukciós munkáinak befejezése is – tette hozzá.

– Az elmúlt évben újult meg az állami tulajdonban lévő 5214-es jelű bekötőút az 52-es számú főúttól kezdődő 4,6 kilométer hosszú szakasza a magyar kormány támogatásával. A fennmaradó 1,6 kilométeres szakasz leaszfaltozása az idei évre lett tervezve, mely reméljük, meg is tud valósulni. Ha apró lépésekben is, de tovább építjük és szépítjük a parkjainkat, sportpályáinkat. Új eszközöket fogunk telepíteni a tavalyi évben elkészült öko-futópályánk mellé, valamint kerékpártárolókat, padokat és közvilágítás is. Az élet tehát a koronavírus-járvány miatt sem állt meg településünkön. Bízom benne, hogy a tervezett fejlesztéseinket maradéktalanul meg tudjuk valósítani – fűzte hozzá Kelemen Márk polgármester.