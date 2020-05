Új burkolatot kap a bajai Róka utca

Megkezdődik május 18-án, hétfőn a bajai Róka utca – Róka köz és a Pető utca közötti szakaszának – aszfaltozása. A munkát a város megbízásából a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi – közölte az önkormányzat.

A kivitelezési munkák során kialakítják az útszegélyt és az útpadkát, továbbá a növényzet szükség szerinti irtását, és favágást is végeznek a szakemberek. Az új aszfaltburkolat kiépítése előtt tömörítik majd az altalajt, egy ágyazati réteget hoznak létre, továbbá a közműfedlapokat is az új burkolat szintjére emelik. Az útépítéshez kapcsolódóan szikkasztóárkot is kialakítanak az utcában.

Az útépítési munkák miatt az utcaszakaszon időnként ideiglenes lezárásra kell majd számítani. Az ott lakókat arra kéri az önkormányzat, hogy a szegélyépítés, majd később az aszfaltozás idején ne használják a kapubejáróikat, a parkolást más módon, esetleg a környező utcákban próbálják majd megoldani, valamint lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.