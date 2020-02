Üdítők helyett vizet vagy házi gyümölcslevet igyon a gyermek

A gyermekek egészséges étkezése állt a Széchenyivárosi Fiók­könyvtár Babaklubjának fóku­szában. Berényi Zsuzsanna jógaoktató az anyukákkal beszélgetett a tejről, tejtermékekről, hozzátáplálásról, zöldségekről, gyümölcsökről, valamint a sokakat érintő inzulinrezisztenciáról.

Minden pénteken hasznos és érdekes programokkal várják a kisgyermekes anyukákat a Széchenyivárosi Fiókkönyvtár Babaklubjában. Legutóbb Gyöngyösi Szilvia segítségével 3D-s Valentin-napi képeslapok készültek, majd Baltásné Ildikó vezető könyvtárossal mondókáztak az anyukák, apukák és gyerekek. Zárásként Berényi Zsuzsanna jógaoktató, természetgyógyász, a közösségi hálón a Hiszek magamban klub vezetője tartott előadást az egészséges táplálkozásról.

A szakember elsőként a tejivási szokásokról beszélgetett az anyukákkal.

– A tejfogyasztás napjainkban nem éppen a legjobb. Sajnos a tehenek génmanipulált szójás tápokat fogyasztanak, mely a gyerekeknél számos gyulladásos eredetű betegség kiindulópontja lehet. Minimum féléves koráig a kisbaba leghasznosabb tápláléka az anyatej, amennyiben erre lehetőség van. A tehéntej helyett inkább a növényi alapú tejeket ajánlom, mint például a zab-, mák-, kókusz, köles- vagy rizstejet. Ezeket akár otthon magunk is elkészíthetjük – kezdte az elején.

Sokan azért javasolják a tejet, mert ezt tartják fő kalciumforrásnak, mely szükséges az erős csontokhoz.

– Tévhit, hogy csak a tej lehet a fő kalciumforrás. Sokkal több kalcium található a dióban, mogyoróban, mandulában és mákban. A gyerekeknél inkább ezekből biztosítsuk a kalciumot – hangsúlyozta Berényi Zsuzsanna.

A tejtermékek is sok gyermeknél okoznak gondot. A feldolgozott savanyított termékeket, mint a kefirt, a joghurtot, sajtot persze nem kell kerülni, de nem szabad mindennap fogyasztani. A magas fehérjetartalmuk miatt ugyanis lehet gyulladáskeltő hatásuk.

– Ha a gyermeknél gyakran fordulnak elő felső légúti panaszok, érdemes két hónapot kipróbálni tejmentesen. Akár a felnőtt a gyermekkel együtt is végezheti, megfigyelheti a tünetek előfordulását akár önmagán is a kísérlet alatt – jegyezte meg.

Az anyatejes táplálás utáni hozzátáplálás kapcsán is érkeztek kérdések.

– A pici baba a hozzátáplálás keretében szinte mindent ehet, kivéve az epret és a mézet kétéves korig. Igaz, ezzel nem mindenki ért egyet. Én a kölest nagyon ajánlom, hiszen ebben hét olyan aminosav megtalálható, mely együtt más ételben nem. A magyar ember fő tápláléka volt ez a háború előtti időkben, később a fehér rizs átvette a helyét. Változatosan lehet elkészíteni, lúgosító hatása, magas rosttartalma mellett a gyomor legjobb gyógyszere. A barna rizs is nagyszerű étel, de mivel alaposabb rágást igényel, nyugodtan használhatunk barnarizs-pelyhet a babáknak – részletezte.

A beszélgetés során kitértek a főzéshez használt olajokra, zsiradékokra is.

– A legjobb, ha változatos zsiradékkal főzünk, sütünk. A hidegen sajtolt növényi zsiradékokat ajánlom, például napraforgó-, szőlő-, repce-, szezámmag. Ezeket lehet hevíteni, hőkezelni egyaránt. Az olívaolajat, tökmagolajat inkább csak salátákra tenném – javasolta Berényi Zsuzsanna.

A Babaklubban szó esett az üdítőkről is.

– A gyerekeknek nem szabadna cukros üdítőt fogyasztaniuk, sok bennük a cukor és a színezőanyag, például az E121. Nem minden E káros, de ez igen. A gyermek, ha megoldható, fogyasszon inkább tisztított vizet, néha persze egy kis üdítő is szóba jöhet, de az is legyen saját készítésű gyümölcslé. Nyáron a befőttek eltevésénél fagyaszthatunk le gyümölcsöt, melyből év közben finom és egészséges ital készíthető, cukor helyett egészséges cukorhelyettesítővel. A boltban kapható aromás üdítőitalok nem jók, mivel olyan intenzív ízt adnak, mely után a gyermek már nem fogadja el a gyümölcs természetes ízét, vizet sem akar majd fogyasztani, megváltoztatja az ízérzékelését – ajánlotta a szakember.

Berényi Zsuzsanna folyamatosan nyomon követi Tóth Gábor élelmiszermérnök, biológus munkásságát, aki nagyon sok fontos tudnivalót oszt meg közönségével. A médiából is ismert szakember többször hangsúlyozta, nem szabad a reklámoknak bedőlni, melyek tudatos gasztropszichológiát folytatnak, hogy az adott termékeket megvásárolják. Csak tudatosan, alapos utánajárás után érdemes vásárolni.

– Ha beteg a gyermek, akkor leginkább vizet fogyasszon, mivel a megfázásra egyébként is citrusokban gazdag teát kap, mely hűsíti a szervezetét. Csak a víz segíthet neki a normál egyensúly fenntartásában – mondta Berényi Zsuzsanna.

Sokakat érdekelt, hogyan szerettethető meg a zöldség a gyermekekkel.

– Fokozatosan lehet megszerettetni velük a zöldségféléket. Érdemes krémlevesekkel kezdeni, melyek zellerrel és édesburgonyával is sűríthetők liszt vagy keményítő helyett. A tejszín is elhagyható, mely egészen kiskorban egyébként sem javasolt. A smoothie-k nagyon divatosak lettek mostanában, de az emésztésünket az alapos rágás fogja beindítani, ezért ebbe az irányba nem jó elkényelmesedni.

A kenyeret nem kell mellőzni, de ha lehet, a teljes kiőrlésű, rostban gazdag változatot vásároljuk meg a szakember szerint. A mennyiségre azonban ügyeljünk, de reggelire nyugodtan fogyasztható.

– A lányom nyolcévesen nagyon beteg lett egy bakteriális fertőzés miatt. Csak úgy kerülhette el a szövődményeket, ha hosszabb időre lemond a cukorról, mivel az a baktériumok táptalaja. Emellett a tejtermékek és fehér liszt sem szerepelhetett a listán. Mivel nagyon nagy fájdalmai voltak, azonnal elfogadta a diétát, hatalmas önfegyelmet tanúsított. Ugyanakkor engem sok támadás ért, hogy megvonom tőle a létfontosságú dolgokat. Például nem kapott felvágottakat tízóraira, helyette csírákat vitt magával az iskolába. Szerencsére sikerült kigyó­gyulnia szövődménymentesen a betegségből – osztotta meg tapasztalatait a szakember.

A csírák is nagyon egészségesek, a gyerekek is szívesen fogyasztják, ők főként a semleges ízűeket, mint például a lucerna, a vörös here, a bíborhere. A csípősebb változatokat – hagyma, retek – inkább a felnőtteknek javasolják. Otthon, házilag könnyen előállíthatók, akár a konyhaablakban is. A beszélgetés során felmerült kérdésként, milyen édesség adható jó szívvel a gyerekeknek.

– A saját készítésű aszalt gyümölcsök, melyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, jó alternatívák. Ma már széles választék van cukormentes aszalványokból bioboltokban, drogériákban. Például az aszalt datolyát, ha beáztatjuk, nagyon jó datolyaturmix készíthető belőle, amelyet adhatunk kásákhoz, házi süteményekhez is – mondta végül Berényi Zsuzsanna.