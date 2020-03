Tuzson Bence: a legfontosabb az emberi élet és egészség védelme

A Magyar kormány célja elsődlegesen az emberek életének védelme, ezért mindent megtesz a koronavírus terjedése ellen – jelentette ki Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára Kiskunhalason.

A politikus a térség országgyűlési képviselőjével és a város vezetőivel találkozott, áttekintették a folyamatban lévő beruházásokat és fejlesztéseket, valamint értékelték a koronavírus miatt kialakult helyzetet. Magyarország még sajátos helyzetben van, de Európában a koronavírus gyorsan terjed, Olaszországot gyakorlatilag már lezárták – mondta Tuzson Bence.

Az államtitkár kiemelte: a vírus terjedésének különböző fázisai vannak, az első fázis, amikor egyedi megbetegedések fordulnak elő. A következő fázis – ami már több környező országban is megjelent és a közoktatásban is korlátozásokat vezettek be – amikor gócpontokban alakul ki a vírusfertőzés. A harmadik fázis, amikor a fertőzés már az egész országot eléri, mint Olaszországban.

Rámutatott: természetesen, amikor a következő fázisokba lép be a vírusfertőzés, a protokollnak megfelelően kell intézkedni és ezt az operatív törzs folyamatosan figyelemmel is kíséri és szükség esetén meg is teszi a szükséges ajánlásokat a kormány számára. Jelen esetben közvetlenül a miniszterelnök számára, akit a kormány feljogosított arra, hogy intézkedjen a vírussal, illetve a mostani veszélyhelyzettel kapcsoltban minden kérdésben, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek.

Az emberek biztonsága és egészsége a legfontosabb, ezért erre kell koncentrálni – jelentette ki. Hozzátette: ennek egyik módja lehet szükség esetén a közvetlen gazdasági beavatkozás is, az állami vállalatokat fel kell készíteni a válsághelyzetre, adott esetben akár a piaci szereplőket kell valamilyen formában állami felügyelet vagy állami befolyás alá vonni annak érdekében, hogy az ellátás biztonsága folyamatosan meglegyen Magyarországon.

– Jól működik Magyarországon az egészségügyi hálózat is, fel van készülve a rendkívüli helyzetre és fel van készülve arra, is, ha a mostani helyzet esetlegesen rosszabbodik Magyarországon – mondta, kiemelve, hogy a vírus terjedését, ha nem is lehet megakadályozni, de fontos, hogy olyan mértékben korlátozzák, hogy az az egészségügyi rendszer kontrollja alatt tartható legyen.

Az egyre erősebb migrációs nyomás is tovább fokozhatja a koronavírus terjedését, ezért Magyarország megerősítette a határainak a védelmét. Segítséget nyújt a szomszédos országoknak is, ötven rendőrt küldött Magyarország a Balkánra, de amennyiben igény van rá, eszközökkel is segíteni fogja az ottani határvédelmet. Magyarországnak az az érdeke, hogy ezt a migrációs áradatot ne a határainknál, hanem attól messzebb állítsuk meg – fűzte hozzá az államtitkár.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő azt kérte, hogy mindenki tartsa be az operatív törzs és a kormány határozatait, a veszélyhelyzetben előírt szabályokat. – A háziorvosokat különösen is óvni kell, csak azok menjenek orvoshoz, akinek tényleg nagyon muszáj, mert nagyobb részük már hatvan év feletti, tehát a legveszélyeztetettebb korosztályban lévők fognak első hullámban találkozni a betegekkel – hívta fel a figyelmet. Azt kérte, hogy senki ne látogassa a csoportos rendezvényeket, a családi összejöveteleket is halasszák el, különösen óvják az idős családtagokat és ügyeljenek a megfelelő fertőtlenítésre az otthonaikban is.

A politikus köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak, a mentősöknek, a halasi kórház ápolóinak, orvosainak és minden szakdolgozónak a rendkívüli helyzetben végzett munkájukért. Emlékeztetett: a kiskunhalasi kórházban van a megyei fertőző központi ellátó hely, korábban is itt kezelték a koronavírusnál sokkal súlyosabb betegeket is, ennek ellenére soha nem volt a városban semmifajta fertőzéses helyzet. Ezért most sem kell aggódni senkinek, mert esetleg sűrűbben fognak érkezni védőfelszerelésben mentők és orvosok a koronavírusos betegekkel a halasi kórházba. A kiskunhalasi kórház felkészült, hogy szükség esetén ellássa a betegeket.