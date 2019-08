Tűzoltósági tanácsos címet kapott Bene László

Kiemelkedő munkája elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet kapott augusztus huszadika alkalmából Bene László tűzoltó főtörzszászlós.

Dr. Pintér Sándor állami ünnepünk, augusztus huszadika alkalmából, munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Bene László tűzoltó főtörzszászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítójának. Az elismerést Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, általános főigazgató-helyettes adta át a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon – írja közleményében a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Bene László tűzoltó főtörzszászlós 1995. december 1-jén kezdte tűzoltói pályafutását, beosztott tűzoltóként Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságán. 1996 februárjában elvégezte a hathetes alapfokú tűzoltóképző tanfolyamot. 2001 januárjától különlegesszer-kezelő, 2001. december 1-től szerparancsnoki feladatokat látott el. A főtörzszászlós a műveletirányító tanfolyam elvégzését követően, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeleti Osztályán műveletirányítói beosztásba került.

Közel 24 éves szakmai tapasztalata, megszerzett rutinja, valamint a képességei lehetővé tették, hogy az egyik leghatékonyabb műveletirányítóvá váljon. Pszichés terhelhetősége kivételes, kollégáival és vezetőivel együttműködése példaértékűen jó színvonalú. A szervezet iránti lojalitását több alkalommal is bizonyította, ezzel is példát mutatva az osztály tagjainak. Munkájára igényes, hozzáállása kiemelkedő, feladatkörét kiválóan látja el. Kitartó személyiség, stabil, megbízható tagja a közösségnek. Bene László mindig nagy elhivatottságot érzett a tűzoltó szakma iránt, azt jelenleg is élethivatásának tekinti. Sok száz káreset irányítását végezte már, amelyeknél szakmailag mindig meglapozott és hatékony döntéseket hozott, hozzájárulva ezzel az emberéletekben és anyagi javakban keletkező károk csökkentéséhez. A műveletirányító munkát magas színvonalon, a vonatkozó jogszabályi környezet előírásai szerint végzi.

Az elmúlt időszakban, a klímaváltozással összefüggésben megnövekvő szélsőséges, viharos időjárási jelenségek miatt, Bács-Kiskun megyében számos tömeges káresemény következett be. Bene László tű. főtörzszászlós a tűzoltó egységek műszaki mentési feladatainak térben és időben történő hatékony összehangolásával, a veszélyek megszüntetését és a káresemények gyors és szakszerű felszámolását nagymértékben elősegítette.