Tűzoltóruhát öltöttek a lábadozó gyerekek

Szerdán az Egy Csepp Önkéntes Tűzoltó Egyesület három tűzoltója jóvoltából a tűzoltók bőrébe bújhattak a Bács-Kiskun Megyei Kórház gyermekosztályának lakói és felkészülhettek a karácsonyfatűz elleni védekezésre is.

A szeptemberben alakult Egy Csepp Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melynek célja az ifjúságnevelés és a tűzoltóhagyományok őrzése és átadása, melyen belül kiemelt cél, hogy olyan beteg gyerekekhez látogassanak el, akik önerőből nem tudnak foglalkozásaikon részt venni – tájékoztatott Kovács Andrea, az egyesület alelnöke. E törekvés szellemében az egyesület tagjai, mindannyian aktív tűzoltók, szerdán emlékezetes élményt szereztek a Bács-Kiskun Megyei Kórház gyermekosztályán lábadozó gyerekeknek, akik nem csak megismerték a karácsonyi tűzvédelemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, de a valódi tűzoltók bőrébe is belebújhattak.

Advent időszakában járunk, ezért kiemelt téma a tűzmegelőzés, ehhez kapcsolódóan egy karácsonyfatűz-szimulációról szóló kisfilmet néztek meg a gyerekek és tudhatták meg miként előzhetik meg az ilyen jellegű tüzek kialakulását, illetve hogyan járjanak el, ha már kialakult a veszélyhelyzet.

Kovács Andrea a gyerekek bevonásával tartott interaktív előadást a megelőzésről és a szakszerű segítségkéréssel kapcsolatban is számos jó tanáccsal látta el a fiatalokat, akik lelkesen fűzték hozzá megjegyzéseiket az elhangzottakhoz. Kovács Andrea hangsúlyozta, hogy a biztonság érdekében gyertyát, csillagszórót csak szülők jelenléte mellett gyújtsanak meg a gyerekek és a már meggyújtott gyertyát, akár az adventi koszorút díszítik, akár mécsesben világítanak, ne hagyják felügyelet nélkül. A gyertyát, koszorút stabilan kell elhelyezni és lehetőleg ne éghető anyag közelébe, például asztalterítőre, díszek mellé tegyék, mert ha ezekbe belekap a láng, rajtuk keresztül pillanatok alatt tovább terjed a tűz.

Az előadás után a tűzoltók megmutatták a gyerekeknek a védőruhát és a légzőkészülék működését, majd a kicsik maguk is megtapasztalhatták milyen a tűzoltók bőrében: dacolva a védőruhák súlyával magukra öltötték azokat, persze az önkéntes tűzoltók gyerekméretű ruhával is készültek. A ruhapróba után a kicsik a hideggel is dacoltak, mindenki kivétel nélkül felszállt a kórház udvarán álló csaknem 50 éves, de még mindig üzemképes, sőt vonulásra kész Mercedes tűzoltóautóra, melynek utasterét a gyerekek kacaja töltötte be.

Az egyesület motiválja is a fiatalokat, nyári tábor szervezése mellett a tanulmányaikban tanáraik által bizonyítottan két érdemjegyet javító diákokat jutalmul a patinás tűzoltóautóval viszik iskolába.

Dr. Szvorenj Gábor, a gyermekosztály osztályvezető-helyettese elmondta, hogy nagyon örülnek a programnak, mert a gyerekek azzal, hogy tűzoltóruhát öltöttek, gondolatban kizökkenhettek a kórházi környezetből és a karácsonyi tüzek megelőzésével kapcsolatban is fontos tudásra tettek szert a kicsik.