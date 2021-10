Tűzoltóknak is nagy kihívás védőfelszerelésben dombra futni

Közel ötven tűzoltó gyűlt össze csütörtökön Kecskeméten, a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, de szerencsére nem tűz miatt: hatodik alkalommal rendezték meg az országos Pump&Run bajnokságot, melynek során fekvenyomás után teljes védőfelszerelésben futottak fel a Vízműdombra.

Ezt ne hagyja ki! Ördögi tervet szőttek 2006-ban az emberek megfélemlítésére

Idén is majdnem ötven tűzoltó jelentkezett a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megrendezett hagyományos Országos Pump&Run Bajnokságra. Nemcsak a hivatásos, önkormányzati parancsnokságokról, hanem az önkéntes tűzoltó egyesületektől, valamint létesítményi tűzoltóságokról, így az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisról és a Mercedes-gyárból is érkeztek résztvevők, a megyebeliek mellett Budapestről, Gödöllőről, Szekszárdról és Győrből is.

Mindenki fekvenyomással kezdett, a férfiak 60, míg a nők 25 kilóval, azt számolták, egy perc alatt ki hányszor tudja kinyomni a súlyt. Ezt követően öt perc volt felvenni a teljes védőfelszerelést, csizmával, sisakkal, kesztyűvel, légzőkészülékkel, palackkal (a férfiaknak acél, a nőknek kompozit), majd egy 700 méteres táv várt a versenyzőkre, melynek első fele sík, a második szakasz viszont emelkedő, fel a Vízműdombra – ez jó ötven méteres szintkülönbséget jelent.

Nehezítésként – hogy igazán valósághű legyen a feladat – a versenyzőknek két guriga tömlőt is végig magukkal kellett cipelniük, a férfiak így összességében negyven, míg a nők húsz kilogramm körüli felszerelésben rajtoltak el.

Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató a megnyitón felhívta az első alkalommal indulók figyelmét, hogy a futás során jól osszák be az erejüket. Azt is hangsúlyozta, hogy lehetőség szerint mindenki figyeljen arra, hogy a célba érkezve még munkaképes maradjon – nem mintha a domb tetején még feladat várt volna a résztvevőkre, hanem a való életben, egy bevetésnél is akkor tud mentést végezni egy tűzoltó, ha a helyszínen még erre alkalmas fizikai állapotban van.

– A tűzoltók a munkájuk során sokszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor gyors, felelősségteljes döntéseket kell hozniuk, vagy a fizikai állóképességüket teszi próbára egy-egy feladat. Az aktív sportolás, a versengés és az egészséges életmód hozzájárul, hogy az ember kritikus helyzetekben is jól tudjon teljesíteni. Ez a verseny remek alkalmat teremt a pszichikai és a testi teljesítés maximumának megtapasztalására – mondta el Kovács Andrea főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

– Brutális volt a futás, nagyon megterhelő – szusszant a domb tetején Dobár Ádám, aki a Kecel Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságról érkezett a versenyre. Mint mondta, ez volt az első Pump&Run, amire benevezett, tapasztalatszerzés miatt jött, a futást a dombon már nehezebben bírta, de nagyon örül, hogy sikerült legyűrnie az emelkedőt. Bóna Balázs az imrehegyi önkéntesek tagja, ő is most vett részt először a bajnokságon, szintén azért, hogy része legyen egy ilyen extra kihívásban. Ő is alaposan elfáradt, ennek ellenére rögtön kijelentett, jövőre is itt a helye.