„Túszdráma” és terrorista-célpont is volt a lövészversenyen

Öt különböző pályán mérték össze tudásukat csütörtökön a honvédség és a rendőrség legjobbjai a Kecskeméten megrendezett Szentgyörgyi Légicsata szituációs lövészversenyen.

Kilencedik alkalommal rendezett országosnak is beillő szituációs pisztoly lövészversenyt Kecskeméten az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis és a Kecskeméti Honvéd Sportegyesület a megyei rendőr-főkapitányság kecskeméti lőterén. A Szentgyörgyi Légicsata nevet viselő bajnokságon 89 egyéni induló (köztük 12 hölgy), és összesen 23 katonai és rendőrcsapat küzdött a díjakért.

A rendezők a rendszeresített fegyverek eltérő típusait figyelembe véve külön értékelték a katonák és a rendőrök teljesítményét. Nagy Mátyás őrnagy, a Kecskeméti Honvéd Sportegyesület ügyvezetője, a verseny igazgatója, Bélai Gyula százados, Horváth Máté zászlós és Farkas Roland őrmester tervei szerint öt különböző pályát alakítottak ki, amelyek fizikailag és mentálisan is alaposan megdolgoztatták a versenyzőket. A pályaelemek eredményes leküzdéséhez ugyanis a pontos lövés és a gyors helyváltoztatás mellett jó helyzetfelismerésre és kreatív gondolkodásra is szükség volt.

Nagy Mátyás elmondta: arra törekedtek, hogy olyan szituációkat, helyzeteket teremtsenek a versenyzőknek, amelyek a való életben is adódhatnak, például ajtót kellett kinyitni, ablakon, szűk résen kilőni, lehajolva fedezékbe vonulni. Voltak mozgó célpontok és vétlen célok is, utóbbiakra természetesen tilos volt szabad lövést leadni, mert az büntetőpontokat vont maga után. Minden pályán kötelező volt tárat cserélni, és arra is nagyon oda kellett figyelniük a résztvevőknek, hogy a biztonsági szögön kívül ne fordítsák a pisztolyt, ugyanis ebben az esetben a kizárás következett.

Az egyik pályán a tereptárgy egy autó volt, ebben a szituáció szerint két terrorista ül egy tússzal, a bűnözőket kellett meglőnie a katonáknak, rendőröknek úgy, hogy a túsznak ne essen bántódása. A legbonyolultabb feladatban szerepeltek folyosók, keskeny ablakok, közeli és távoli, valamint mozgó célpontok is.

Minkó Ottó alezredes, a szervező repülőbázis kiképzési főnöke elmondta: nem kifejezetten katonai lőgyakorlat volt a verseny, de ettől függetlenül hasznos a katonák számára is, mert feltételezi a magas szintű biztonságos fegyverkezelést, a gyorsaságot és a pontosságot is. Ezt a három szempontot figyelték a versenybírók, és ezekből adódott végül a versenyzők összpontszáma.