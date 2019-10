Turisztikai központ épült a Vajas partján

A Vajas Vízi Központ nevet kapta az a szombaton átadott turisztikai és szabadidő-létesítmény, ami a Vajas csatorna partján épült fel alig négy hónap alatt, Dusnokon.

A községi szüreti mulatság jeles eseménye volt a Vajas-parti vízi turisztikai létesítmény avatója, amit a viseletbe öltözött táncosok népes menete is felkeresett. A szüreti főbíró és párja, valamint a polgármester és neje is csónakkal érkeztek az egykori sertésátvevő helyhez, ahol június 4-én kezdődtek meg a kivitelezési munkák.

Hogy milyen is volt Dusnok 2019-ben, azt ötven év múlva tudhatják meg az utódok abból az időkapszulából, amit június 24-én – a helybéliek Iván-napi fogadott ünnepén – helyeztek el az épülő létesítménynél.

Szombaton pedig már az ünnepélyes avatót tarthatták a fogadóépületnél, ami akár szállásul is szolgálhat a túrázóknak. A főépületben vizesblokk, büfé áll majd a vendégek szolgálatára. Kajak-kenu kikötő, csónaktároló, bográcsozó helyek és esőbeálló is épült. Tervezik újabb csónakok vásárlását is és a kajak-kenu szövetséggel együttműködve, bővülhet a vízi járművek száma. A létesítményeket természetesen a helybéliek is használhatják, de elsősorban az idegenforgalom élénkülését várják a turisztikai központtól.

– Egy olyan beruházás valósult meg itt, amit már nagyon régóta vártunk, ami egy kimozdulás lehet az idegenforgalom felé. Mi, itt élők, nem vesszük észre a természeti kincseinket, mert azokat megszoktuk és természetesnek vesszük, míg a hozzánk érkezők rácsodálkoznak minderre. Ezeket az adottságokat szeretnénk kihasználni ezzel a beruházással, hogy jöjjenek ide a turisták, mert olyan csodálatos részen lakunk, amit érdemes megismerni – fogalmazott többi között az avatón Palotai Péter polgármester, aki a helybélieket is ösztönözte a Vajas-menti túrákra. Mint elhangzott: a turisztikai bázis létrehozása az első üteme az idegenforgalmi beruházásoknak Dusnokon. A tervek szerint egy 25-50 fős kempingtábor is épül majd a csatorna jobb partján, míg a két híd közötti részen kiépített napozó- és pihenőhelyek létesülhetnek.

Az ünnepség résztvevőit levélben köszöntötte Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője, aki a tragikus körülmények között elhunyt mohácsi polgármester, Szekó József temetésen vett részt, és ezért nem tudott eljutni az avatóra. „A vízi turisztikai központ végre keretet biztosít ahhoz, hogy Dusnok egyedülálló szépségét mások is megcsodálhassák. Olyan természeti kincsek veszik ugyanis körül a települést, melyek a térségünkben egyedülállóak, melyek érdemesek arra, hogy az idelátogató vendégek figyelmét magukra vonzzák.” – írta többi között Zsigó Róbert.

Három településen is fejleszthetik az idegenforgalmat

Három település – Fajsz, Dusnok, Sükösd – alkotta konzorcium közösen pályázott a turisztikai elképzeléseik megvalósítására. A megyei önkormányzat által irányított Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül végül 172 millió forintot nyertek a célokra. Dusnok 62 millió forintot költhet összesen a vízi turisztikai központra, míg Fajszon egy mini halászfalu létesülhet a hetvenmillió forintos vissza nem térítendő támogatásból. Sükösdön pedig egy tájház lendíthet majd az idegenforgalmon.