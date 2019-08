Tündérszépek 2020 – A jó kisugárzás mindent visz

Ősszel indul lapcsaládunk Tündérszép 2020 szépségversenye, melyre már várjuk a lányok jelentkezését. Érdemes mielőbb nevezni a www.tunderszepek.hu oldalon, hiszen akik már most jelentkeznek, ott lehetnek az első, augusztus végén kezdődő fotózásunkon. Ennek kapcsán arra kértük Leskowsky Laura énekesnőt, a Plus Size szépségverseny tavalyi első udvarhölgyét – aki civil szakmáját tekintve a Bács-Kiskun Megyei Kórház gazdasági osztály osztályvezető-helyettese –, hogy biztassa a lányokat.

– Kiknek ajánlaná, hogy induljon a szépségversenyen?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak az nevezzen, aki érez magában ambíciót vagy exhibicionista. Az is bátran jelentkezzen, akinek kevesebb az önbizalma, fél a megméretéstől. Legyen békében önmagával és nézzen szembe a félelmével. Ez az ami megerősíti majd, és a visszajelzésekből látni fogja, hogy ő igenis szép és csinos, bármilyen is az arcvonása, bármekkora is a testsúlya.

– Sokakat ismerősök biztatnak az indulásra. Jó jel lehet ez?

– Mindenképpen, hiszen a környezetünk reálisan lát minket. A Plus Size szépségverseny előtt nekem meg sem fordult a fejemben, hogy induljak rajta. Az ismerőseim biztattak rá. Nem bántam meg, hogy hallgattam rájuk.

– Ön szerint mi a legfontosabb egy versenyzőnél?

– A pozitív kisugárzás mindent visz, hiszen az mindent elmond az élethez való hozzáállásunkról. Lányok, nagyon fontos: higgyünk önmagunkban, álljunk a kihívások elé! Vállaljuk minden helyzetben önmagunkat.

– Hogyan erősíthetjük a kisugárzásunkat?

– Én mindig próbáltam kihozni magamból a legtöbbet. Hamar rádöbbentem, ehhez először is el kell fogadnom magam olyannak, amilyen vagyok. A betegségem óta a testsúlyom megnőtt, és ezen nem tudok változtatni, de a hozzáállásomon igen. A pozitív kisugárzásnak pontosan az az alapja, hogy elfogadom és szeretem önmagam. Ez pedig mindenkit széppé tesz!

– Az interneten egymást érik az XS-es modellek és a tökéletes arcú, testalkatú lányok. Erről a jelenségről mi a véleménye?

– Az, hogy nincs tökéletesen kinéző ember, maximum van a telefonján egy jó applikáció, a számítógépén pedig egy jó képszerkesztő. Senkinek sem hibátlan a bőre, ránctalan az arca. Ezek a felvételek egy lányt se riasszanak el a szépségversenyre való jelentkezéstől.

– Hogyan trenírozzák magukat a lányok a verseny előtt?

– Először is higgyenek magukban, hogy képesek jól szerepelni a versenyen. Másodsorban tegyenek meg mindent azért, hogy testileg-lelkileg a legjobb formában legyenek. S ha tehetik, kérjenek egy kis segítséget ahhoz, hogyan mozogjanak a fényképezőgép előtt.

– Plus Size modellként is dolgozik, az egyik legnagyobb magyar plus size márkának is modellkedett. Hogyan látja: mi a nőiesség titka?

– Mindenki találja meg a saját stílusát, és próbáljon meg előnyös, és örök darabokat választani. Vegye figyelembe az alakját, ahhoz pedig színben, stílusban találja meg az összhangot. Szerintem akkor ízléses egy nő, ha nem mutat sokat magából, de keveset sem. Egyszerűen öltözik, de mindig hozzátesz valami kis pluszt, egy karkötőt, egy nyakláncot.

– Mi a helyzet a sminkkel?

– Ez egy sarkalatos kérdés. Azt látom, a mai lányok túlzottan sminkelik magukat, utánozzák egymást és a celebeket. Higgyék el, sokkal jobb, ha csak visszafogottabban sminkelnek, úgy mutatósabbak. Találják meg a saját egyéniségüket, válasszák a természetes hatást. Az emberek többsége a természetes szépséget szereti! Nem utolsó sorban pedig mindig mosolyogjanak!

