Tündérszépek: 10+1 érv a jelentkezés mellett

Bizonytalan vagy a jelentkezéssel kapcsolatban? Elhisszük, hiszen sok tévhit terjed a szépségversenyekről, továbbá az efféle versenyekre jelentkező lányok megítélése is sokat változott az évek során. Bebizonyítjuk neked, hogy nem rossz döntés beadni a jelentkezést! Mutatjuk az érveket, melyekért biztosan megéri!

Naponta szembejön veled egy Tündérszépek-felhívás? Jelentkeznél, de nem vagy biztos magadban? Bízunk benne, hogy listánkkal segítünk egy kicsit abban, hogy megtudd, miért érdemes jelentkezned egy ilyen nívós versenyre!

Ki kell használni a lehetőségeket!

Egy szépségverseny nem pusztán csak egy szépségverseny. Lehetőségek és tapasztalatok tárháza, melyeket máshol nem tudsz megszerezni. Biztosan igent mondasz azokra a dolgokra, amelyek előre visznek és érdekelnek, hát miért éppen most mondanál nemet? A Tündérszépek utat nyit többek között a modellkedés, illetve az előadóművészettel kapcsolatos munkák irányába.

Három tapasztalt szépségkirálynőtől tanulhatsz!

A verseny három mentora idén:

– a tavalyi Tündérszépek háziasszonya, a Miss Supranational Europe 2016 cím birtokosa, Kocsis Korinna

– a 13 éves korától kezdve modellkedéssel foglalkozó B Life szépségkirálynő, illetve Miss Queen 1. udvarhölgy, Eszenyi Eszter,

– a 2018-as Magyarország szépe győztese (Miss World Hungary 2018), Szarvas Andrea

Mindhárom hölgy évek óta magabiztosan mozog ezen a területen, így rengeteg tapasztalatot és tudást tudnak átadni, akár kezdőként, akár rutinos versenyzőként jelentkezel a Tündérszépekre.

Sikerélményekben és önbizalomtuningban lehet részed!

Győzelem ide vagy oda, sok más sikerélményben lehet részed a versenyben töltött idő alatt. Az online fordulókban például nemcsak szakmai zsűri, hanem az ismerőseid, illetve idegen emberek is szavazhatnak rád, hiszen közönségdíj megszerzésére is van lehetőség. Ez már önmagában sikerélményt nyújthat, ráadásul hatalmas önbizalmat adnak a pozitív visszajelzések, illetve a váratlan és új helyzetek.

Új készségeket szerezhetsz vagy csiszolhatsz a régieken!

Ha nem vagy társasági ember, vagy sosem beszéltél még tömeg előtt, itt akkor is akár már egy hétvége leforgása alatt óriási változásokat idézhetsz elő magadban. A Tündérszépek verseny során ugyanis megtanulod, hogyan kell intelligensen nyilatkozni, interjúkat adni, de még azt is, hogyan lesz igazán elegáns a tartásod. A kommunikációs készséged tehát mindenképpen javulni fog, emellett a szociális érzékenységed is garantáltan növésnek indul majd. Ezeket a munkád során és az élet minden területén hasznosítani tudod majd.

Te leszel a címlapokon!

Gondoltál már rá, milyen jó lenne viszont látni magad egy újság címlapján vagy egy hirdetésben, esetleg közösségi oldalakon, vagy bármilyen online felületen? A Tündérszépekkel erre is lesz lehetőséged, hiszen az online verseny fordulói során minden nap új lányt mutatunk be a felsorolt felületeken. Ezt kár lenne kihagyni! Ráadásul akár országos ismertségre is szert tehetsz, ami szinte bármilyen karrier beindítása szempontjából előnyös lehet.

Lehetőséged van stúdiófotózást kérni!

Ha egyedül az állít meg, hogy nincsenek profi fotóid magadról, ne aggódj! A verseny ideje alatt van lehetőséged igénybe venni a szerkesztőség által biztosított stúdiófotózást. Egy újabb érv a jelentkezés mellett, ugyanis a fotók megmaradnak, így a megszerzett tapasztalatok és élmények mellett ezeket is magaddal viheted. Ráadásként, az Országos döntőről stúdióban televíziós felvétel is készül, ami a FEM3 csatornán felvételről adásba kerül.

Új barátokra tehetsz szert!

A verseny, legfőképp a felkészítő tábor ideje alatt olyan barátságok szövődhetnek közted és több város, illetve megye indulói között, amely akár egy életre is szólhatnak. Lesznek, akik testközelből végig kísérik a sikertörténeted, vagy épp a rossz napjaid, így a verseny ideje alatt kölcsönösen támogatni tudjátok egymást, ezen túl pedig egy közös, nagy kalandban vehetsz részt a többiekkel. A lányok gyakran a második családoddá válnak, ellentétben a negatív sztereotípiákkal, miszerint folyamatos cicaharcok és ellenségeskedés övezi az efféle versenyeket.

Értékes nyereményekért zajlik a verseny!

Bár a versenyre első sorban nem a materiális nyeremények miatt buzdítanánk, mégsem érdemes elmenni mellettük. Az Országos döntő nyerteseire ugyanis 1 éves autóhasználat, felső kategóriás mobiltelefonok és utazások várnak 10 millió forint összértékben. Természetesen nem elhanyagolható a korona és a szalag sem, melyek minden szépségverseny legdíszesebb ékei.

Megváltozik minden!

Az önmagadról és a világról alkotott képed, a szépségversenyek és a modellkedés világa – mindet tisztán látod majd, ahogy a versennyel kinyílik számodra a világ. A lehetőségeid megnőnek, így máris többfelé indulhatsz el, mint azelőtt akár csak gondoltad volna. Ha véletlenül mégsem sikerül, úgy se csüggedj: mindig van egy következő év, aminek kellő tapasztalattal és rutinnal vághatsz majd neki…

Karitatív munkát is végezhetsz!

A verseny során számtalan karitatív szervezettel kerülhetsz kapcsolatba, akik örömmel veszik majd, ha az ismertséged a céljaik érdekében kamatoztatod. Mindig jó érzés visszaadni valamit a világnak és helyesen cselekedni.

+ 1 érv erre az évre

Biztonságos környezetben, az egészségügyi szabályokat betartva, a korlátozásokra és a járványhelyzetre való tekintettel és kellő odafigyeléssel zajlik a verseny, így a fertőzésveszélytől sem kell tartanod! A megyei fordulók eleve online térben zajlanak, az országos döntőre és a táborra pedig remélhetőleg már biztonságban, élőben kerülhet sor.

„Az, hogy idén három mentor lesz, még nagyobb segítség a lányoknak, akiknek azt üzenem: mindenképp vágjanak bele, próbálják ki magukat! Ha nem is nyernek, akkor is szintet tudnak lépni, ráadásul a Tündérszépek verseny hatalmas élmény.”