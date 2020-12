Tünde fáradtságot nem ismerve segíti a rászoruló családokat

Tarnóczki Sándorné Tünde Kiskunfélegyházán évtizedek óta védőnőként és a nagycsaládosok egyesületének vezetőjeként is a helyi közösségért dolgozik. Nem ismer fáradtságot, a segítő szándéka, a tenni akarása példaértékű. Az ismert szakember a napokban Kecskeméten vehette át áldozatos tevékenységéért Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese elismerést.

– Mi motiválta egykoron, hogy a szociális területen helyezkedjen el?

– Édesanyám is védőnő volt, Tázláron laktunk. Én ebben nőttem fel, láttam minden szépségét, és persze a nehézségeit is.

– Kiskunfélegyházán a városi civil élet meghatározó szakembere. Hogyan egyeztethető össze ez a sok munka?

– Számomra a segítségnyújtás természetes. Negyvenhárom éve dolgozom védőnőként, családok százaival álltam és állok kapcsolatban. Figyelemmel kísérem életüket, ha kell, segítek. A harmadik gyermekem megszületése után, 1997-ben csatlakoztam a nagycsaládosok egyesületéhez, melyet 15 éve vezetek. Jól ötvözhető a két terület. A több évtizedes tapasztalatomnak, a kiterjedt szociális kapcsolatrendszeremnek köszönhetően tudom, mikor hova forduljak, ha segítséget kell nyújtani. Mindig örömmel és szívesen teszem. Mindezek mellett a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének és az Egészséges Félegyházáért Egyesületnek is tagja vagyok.

– Az életében fontos szerepet játszik a folyamatos szakmai képzés is. Mi motiválja a folytonos tanulásban?

– A változó világunkban elengedhetetlen, hogy naprakészek legyünk. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete is rendszeresen szervez képzést az egyesületek vezetőinek. Büszke vagyok arra, hogy eddig hét alkalommal szerveztem meg a Családi értékek a XXI. században konferenciát, mely az egészségügyi dolgozóknak és pedagógusoknak akkreditált, ingyenes, pontszerző rendezvény, és országos nevű előadók bevonásával zajlik. Ebben az évben október 16-án, még a járvány második hulláma előtt sikerült megtartani.

– Fáradhatatlanul keresi a lehetőségeket is újabb és újabb programok megtartására. Honnan ez az energia?

– A családom és az a sok-sok család, amelyekkel kapcsolatban állok, adja a motivációt. Örömmel mondhatom el, hogy a nagycsaládosok egyesületében folyamatosan pályázunk, így rengeteg ingyenes programot tudtunk az évek alatt megszervezni. Ezek jó része az egészségünk megőrzését célozta meg. Mindig gondolunk a gyerekekre is, így számos családi rendezvényünk is volt már. Vannak olyan programjaink, melyekre együtt, vonattal vagy busszal megyünk el a nagycsaládosokkal.

– Hogyan telnek napjai most, az ünnepek előtt?

– Szeretnénk adománygyűjtésünkkel minél több családnak segíteni. Többrétű munkám által jól átlátom, kinek és mire van valóban szüksége, így célzottan tudunk segíteni.

– Mit jelent az ön számára a most kapott díj?

– Nagy megtiszteltetés, de az én munkámat a velem kapcsolatban álló emberek elismerése fémjelzi igazán a számomra. A napokban egy szegény rászoruló, akit segítettünk, azt mondta nekem, maga „drága jóasszony”. Nekem ez a néhány szó felért egy elismeréssel. Legalább ugyanilyen nagy öröm számomra, mint amikor a konferenciáimon telt ház van.