Továbbra is zárva marad a szabadidőközpont és az arborétum

Múlt péntektől zárva tart Kecskeméten a szabadidőközpont, az arborétum és a Nyíri erdő, és mint megtudtuk, a városi operatív törzs egyelőre nem is tervezi a korlátozások feloldását.

Múlt hét szerdai ülésén a kecskeméti operatív törzs úgy döntött, felkérik a Hírös Sport Kft. ügyvezetőjét és a KEFAG Zrt. vezérigazgatóját, hogy a szabadidőközpontot, az arborétumot és a Szent Hubertus Parkerdőt (közismert nevén a Nyíri erdőt) péntektől átmenetileg zárják le. Ez meg is történt. Az intézkedésekkel nyilván az volt a cél, hogy a csoportosulásokat megakadályozzák.

Szemereyné Pataki Klaudia keddi közleményében úgy értékelt, hogy a Kápolna-réten és a Csalánosi erdőben nem voltak tömegek, az ott sétálók, horgászok jelentős távolságot tartottak egymástól, és a futók és a kerékpározók is felelősségteljesen viselkedtek. A polgármester annak viszont nem örült, hogy a Homokbányánál, a kialakítás alatt álló területen „nagyszámú fiatal (30-50 fő) gyűlt össze többször is, és használták a még át sem adott parkot, létesítményeket”. A városrendészek itt több esetben visszatérően ellenőrizték a helyszínt és elküldték az ott tartózkodókat. Más parkos részeken is szükség volt a csoportosulók hazaküldésére, „ami ellenkezés nélkül megtörtént”.

Szerdán megkérdeztük, hogy a húsvét előtt bevezetett, városi zöldfelületekre vonatkozó korlátozásokat mikor tervezi az operatív törzs enyhíteni, feloldani. Takács Valentina, az önkormányzat kommunikációs vezetője kijelentette: egyelőre nem, jövő héten veszik ismét napirendre a kérdést.