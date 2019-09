Továbbra is csúszik a bajai sportcsarnok építése

Egyelőre nem tudni, hogy mikor kezdődhet meg az új bajai sportcsarnok építése. Jelenleg a jóváhagyó nyilat­kozatra várnak, mert annak hiányában nem kaphat pénzt a kivitelező.

– Az nem kérdés, hogy lesz csarnok. Csak az időpont-módosítások miatt már nem mernék határidőt mondani – közölte Nagypál Gábor. A Bajai Női Kosárlabda Klub elnöke optimista és csaknem határtalan türelemmel beszél az Eötvös József Főiskola területére megálmodott új csarnok ügyéről, ami lassan másfél-két éves csúszásnál tart.

A város képviselő-testülete 2017 áprilisában egy sürgősséggel beterjesztett javaslatot elfogadva döntött a beruházás támogatásáról. Ez a szándéknyilatkozat szerint 150 millió forint városi hozzájárulást jelentett. Akkor úgy kalkuláltak, hogy a beruházás 700–750 millió forintba kerül, aminek hetven százalékát taotámogatásból teremtik elő, a fennmaradó harmincszázalékos önrészbe számítana bele a város anyagi segítsége. Így a klub felnőttcsapata a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban, míg az utánpótlás-együttesek a főiskola B épülete és a csarnok közé megépítendő létesítményben dolgozhatnának. Az új épület továbbá helyet adhatna a környékbeli általános és középiskolák testnevelésóráinak, mert ezen a téren szűkösek a kapacitások a mindennapos testnevelés bevezetése óta.

Akkor azt remélték, hogy sikeres pályázat esetén – a kosárlabda-szövetség támogatását elnyerve – akár 2018 májusára megépülhet a csarnok. Ezt a tervet tavaly októberben újra aktualizálták, mivel a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége májusban döntött a Bajai Női Kosárlabda Klub sportfejlesztési programjának elfogadásáról és ígért 566 millió forint taotámogatást, amihez mintegy 242 milliós önerőt kell előteremteni.

A város, korábbi döntését megerősítve, vállalta a 150 milliós anyagi segítséget, cserébe tizenöt évre szóló szerződést kötött a klubbal, heti harminc óra és évente legalább tíz térítésmentes használatról.

– Isten malmai lassan őrölnek. Valóban volt olyan elképzelés, hogy ez év októberére megépül a csarnok. Azonban többszöri módosítással ez a határidő nem tartható, a szövetség újabb és újabb hiánypótlással állt elő. Előbb ezt kellett pótolni, aztán meg azt. Jelenleg is a szövetség jóváhagyó nyilatkozatára várunk. Sok körülmény hátráltatta a megvalósítást, így például a nyári szabadságolások sem lendítettek az ügy haladásán. A kivitelezői közbeszerzés lezárult, egy bajai cég lett a nyertes. Mi már júniusban szerettük volna megindítani a munkát, ezt meg is tehettük volna, de a jóváhagyó nyilatkozat hiánya miatt nem lehetett volna fizetni a kivitelezőnek. A pénz a kiemelt beruházások esetében – mint amilyen a miénk is – a szövetség számláján van, és minisztériumi hozzájárulás is szükséges – számolt be kálváriájukról a klubelnök.

Nagypál Gábor érdeklődésünkre kifejtette: a teljes beruházáshoz szükséges összeg egy része van meg, a taokeretet sikerült annyira feltölteni, hogy az önrésszel együtt a munkálatok negyven százalékát már most meg lehetne csinálni. A decemberi feltöltési időszakra már több cég részéről van ígéretük. Az avatás lehetséges időpontját firtató kérdésünkre pedig azt válaszolta, hogyha most elkezdődhetne a munka, akkor június végére kész lenne a csarnok.