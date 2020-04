Tovább készülhetnek Debrecenben a Kecskemétre szánt buszok

Két hét leállás után csütörtökön újra elindult az autóbuszgyártás a debreceni Inter Traction Electrics Kft. telephelyén. Kigördült az első ezüst színű Reform 500 LE is a gyártósorról, amely hamarosan Kecskemétre érkezhet.

Két hét átmeneti leállás után április 9-én, csütörtökön újraindult a termelés az autóbuszok fejlesztésével és gyártásával foglalkozó Inter Traction Electrics Kft. debreceni üzemében. A cég közleményében emlékeztetett: a koronavírus világjárvány következtében kialakult egészségügyi és gazdasági hatásokra reagálva – a kormány és a hazai hatóságok intézkedéseivel, ajánlásaival összhangban – az üzemben március 23-án ideiglenesen két hétre felfüggesztették a gyártási tevékenységet. A cég munkavállalói ez idő alatt fizetett szabadságon tartózkodtak otthonukban.

A vállalatvezetés úgy döntött, hogy a szükséges óvintézkedések betartása mellett április 9-én – a járműgyártók közül az országban szinte elsőként – újraindítják a gyártást. A munkavégzés megkezdését –az országos tiszti főorvos által javasolt óvintézkedések betartásával – szűkkörű eseményen jelentette be az Inter Traction Electrics. A vendégek között volt dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Papp László, Debrecen polgármestere és Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, valamint Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója is.

A vendégek megtekinthették az üzemben folyó munkát: többek között a kecskeméti megrendelésre épülő Mercedes-Benz Reform 500 LE típusok gyártását, valamint a Mercedes-Benz Conecto Next Generation szóló autóbuszok szerelését is. Csütörtökön kigördült az első ezüst színű Reform 500 LE is a gyártósorról, amely hamarosan Kecskeméten szállíthatja majd az utasokat. Mint ismert, szerződés szerint május 1-jéig 20 alacsony belépős Reform buszt és 25 alacsonypadlós Conecto-t állítanak forgalomba a hírös városban, ezzel teljesen megújul a szólóbusz-állomány.

– Munkavállalóink és családtagjaik egészsége kiemelt fontosságú számunkra, így szeretném hangsúlyozni, hogy a fertőzésveszélyt továbbra is komolyan vesszük, ezért csak és kizárólag a megfelelő óvintézkedések mellett indítottuk újra a termelési tevékenységet, amely megkezdése előtt számos intézkedést vezettünk be a kollektív és az egyéni védelem érdekében. Mindezek mellett fontos lépésnek tartjuk a gyártási folyamatok újraindítását, amellyel hozzájárulhatunk a debreceni régió és a magyar gazdaság stabilitásához, valamint a munkahelyek megőrzéséhez – tájékoztatott Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója.

– Az elmúlt tíz év bebizonyította számunkra, hogy annak a gazdaságnak erősebb az ellenállóképessége, amely önálló gazdaságpolitikát folytat, és a munkára épít. A vírussal folytatott háború idején is a munkahelyek védelme, helyreállítása és újak teremtése a legfontosabb feladat. Mi nem az alamizsnában és a segélyben hiszünk, hanem a támogatásokban, kedvezményekben és a valódi segítségben. Ha megvédjük a munkahelyeket, megvédjük a családokat, megvédjük a magyar vállalatokat, megvédjük a magyar gazdaság és a magyar emberek szempontjából fontos ágazatokat – mondta dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Beszédében kitért arra is, hogy a kormány korábban soha nem látott összeget biztosít a munkaalapú gazdaság védelmére és újraindítására. – A gazdaság megvédésére, a krízishelyzettel megnyíló lehetőségek kiaknázására a következő három évben a GDP mintegy 18-20 százalékával egyenértékű tételt, 9200 milliárd forintot fordítunk. E történelmi gazdaságvédelmi akcióterv arra a reményre jogosít fel, hogy ahogy az elmúlt évtized krízishelyzeteiből, a vírusválságból is megerősödve kerülhet ki Magyarország. Az elmúlt évek teljesítménye alapján az olyan hi-tech vállalatok, mint az Inter Tan-Ker Zrt. lehetnek a motorjai a gazdaság újraindításának – fogalmazott a miniszter.