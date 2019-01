Tovább bővült megyénkben a katasztrófavédelem ellátási körzete

Az Újévvel további települések tartoznak majd a katasztrófavédelem kéményseprőinek ellátási területéhez. Bács-Kiskun megyében Bácsbokod, Kiskunmajsa és Mélykút lakosait érinti a változás.

Négy megye összesen 51 települése csatlakozik január elsejével a katasztrófavédelem kéményseprőinek ellátási területéhez. A százezer háztartást és több mint 150 ezer égéstermék-elvezetőt érintő változást a szolgáltatói szerződések lejárta indokolta. Immár tizenhét megye 2 ezer 652 települése tartozik a katasztrófavédelem szakembereinek feladatkörébe.

2016. július 1. óta a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve fokozatosan veszi át az ingyenes lakossági szolgáltatást az ország minden olyan a településén, ahol a helyi önkormányzat kéményseprő-közszolgáltatási szerződése lejár. Ez a folyamat 2018 szinte minden hónapjában változást hozott és várhatóan 2024-ben ér véget, amikor a lakossági közszolgáltató országosan a katasztrófavédelem lesz, míg a gazdálkodó szervezetek kötelező ellátását továbbra is a piaci szolgáltatók végzik.

Ez az Újévvel életbe lépő bővülés Bács-Kiskun megyében Bácsbokod, Kiskunmajsa, és Mélykút kéménytulajdonosait érinti. Így ezeken a településeken is az égéstermék-elvezetőinek tisztítása és rendszeres felülvizsgálata tartozik majd a katasztrófavédelem kéményseprőipari közszolgáltatása körébe.

A kéményseprés ellátási szabályainak legutóbbi – 2018 januárjától életbe lépett – módosítása óta az egylakásos háztulajdonosoké a döntés, hogy igénylik-e égéstermék-elvezetőjük ingyenes ellenőrzését vagy nem. A zárt- és gázfűtési rendszereknél kétévente, a szilárd-tüzeléses kazánok, kandallók, kályhák esetén továbbra is minden évben javasolt az ellenőrzés, de már a tulajdonosok feladata, hogy időpontot egyeztessenek az ingyenes kéményseprésre.

A társasházakban lakókra szigorúbb előírások vonatkoznak, részükre a rendszeres ellenőrzés, a sormunka továbbra is kötelező, a gazdálkodó szervezetek (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelyeként, telephelye vagy fióktelepeként bejegyzett az ingatlanok esetében ugyanez az ellenőrzés díjkötelezettséggel is együtt jár. Az aktuális szabályokról és teendőkről érdemes folyamatosan tájékozódni, a katasztrófavédelem www.kemenysepres.hu honlapján.

Az alábbi linken irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre, illetve a gazdálkodó szervezetek mely piaci szereplőktől rendelhetik meg az égéstermék-elvezetők felülvizsgálatát: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

Nyitóképünk illusztráció!

