Tolvaj járt az iskolában, a sportpálya gumiborítása kellett neki

Kellemetlen meglepetés várta hétfőn reggel a Rákóczi iskola diákjait és pedagógusait: valaki ellopott hat lapot a pár éve átadott kültéri kézilabdapálya gumiborításából.

2016 szeptemberében adták át az első kecskeméti szabadtéri kézilabdapályát a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A régi, már balesetveszélyes betonpálya helyén gumi borítású pálya épült, labdafogó hálóval körbekerítve. A 20 millió forintos beruházás helyi cégek társasági adókedvezményeiből, valamint a Hírös Sport Nonprofit Kft. és az önkormányzat segítségével valósult meg – nemcsak a Kecskeméti Sportiskola kézilabdás növendékei, hanem a rákóczis diákok nagy örömére, hiszen jó időben természetesen az iskolába járó gyerekek is rendszeresen itt játszanak, tornáznak a szünetekben és a tornaórákon.

Hétfőn reggel fedezték fel a gyerekek, hogy a pálya gumiborításából hat lap – körülbelül 4,5-5 négyzetméternyi – hiányzik. Fáriné Boros Erika, az iskola igazgatója szerint valószínűleg hétfőre virradó éjjel történhetett a lopás, mert vasárnap délután még volt egy meccs a csarnokban, mialatt a portás az épületben tartózkodott és távozás előtt végig szokott menni az iskolán és az udvaron, hogy megnézze, zárva vannak-e az ajtók, ablakok. Akkor még rendben volt a sportpálya. Kamera csak az iskola főbejárata előtt van, a Burga utcán nincs, pedig a tolvaj biztosan itt, azaz hátul vitte ki a lapokat (hétfőre egyébként az iskola kerítése is kidőlt egy darabon, de kétséges, hogy ez a tolvajhoz köthető-e, nem pedig az erős szélhez, hiszen a két helyszín között jó ötven méter távolság van – az elkövető sokkal közelebb is kidobhatta/kiadhatta zsákmányát).

Az igazgatónőt nagyon felháborította és egyben elkeserítette az eset. A közösségi médiában pár mondatban be is számolt róla, így aztán gyorsan híre is ment a vérlázító lopásnak Kecskeméten. – Úgy gondolom, hogy az illető már korábban kinézte magának ezt a burkolatot, és megtervezte az egészet. Ehhez kellettek szerszámok, hogy felfeszegesse a lapokat, majd elszállítsa őket, hiszen azért van súlyuk. Ráadásul nem a széléről szedte fel a burkolatot, hanem olyan részről, ahol nincsenek csíkok. Talán otthonra kellettek az erkélyre, a teraszra vagy az udvarra? De milyen ember képes iskolából lopni, gyerekeket megkárosítani? Hogy tehet valaki ilyet? Ez borzasztó, elképesztő. Nem is az anyagi kár a jelentős, hanem az erkölcsi – mondta Fáriné Boros Erika. Indulatain nem lehet csodálkozni, hiszen egy viszonylag új pályát tett tönkre a tolvaj, ami így balesetveszélyessé vált, nem is lehet teljes terjedelmében használni. Természetesen pótolják majd a lapokat, amilyen gyorsan csak lehet.

– Igyekszünk minden lehetőséget felhasználni arra, hogy az iskolát szépítsük, a gyerekeknek minél több lehetőséget biztosítsunk a mozgásra, a pedagógusaink rengeteget tesznek ezért. Van egy műfüves labdarúgópályánk is, a szülők és az alapítványunk segítségével pedig nemrég a kerítés mentén örökzöld növényeket ültettünk. Nagyon rosszul esik, hogy valaki így belerondított a munkánkba – fűzte hozzá az igazgatónő.

Az iskola hétfőn megtette a feljelentést. Megkeresésünkre a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyelete azt a tájékoztatást adta, hogy az üggyel kapcsolatban a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat, de egyéb információt – a nyomozás érdekeire tekintettel – nem tudnak adni.