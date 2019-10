Tökös napot tartottak a kecskeméti Ifjúsági Otthonban

Tök jól sikerült a TÖKÖS nap szombaton Kecskeméten, az Ifjúsági Otthonban. Már több éves hagyománya van, hogy az intézmény munkatársai a közelgő Halloween ünnephez kapcsolódóan TÖK-ös programokat szerveznek.

A Tükörteremben megtartott hangulatos eseményen ezúttal is gyerekek és felnőttek együtt készíthették el töklámpásaikat, szakemberek közreműködésével. Különböző formákat faragtak, volt köztük hagyományos Halloween tök, de több cica és más figura is készült. A TÖK jó programok között voltak még termékkóstolók, kézműves foglalkozások és sok-sok játék. Akinek kedve volt, TÖK-ös környezetben fényképezkedhetett is. Néhány kreatív és jó kedvű résztvevő pedig Halloween jelmezt öltött magára.