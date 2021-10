Tökös kérdés: faragni vagy sütni való?

Ősszel sokan fogyasztanak sütőtököt hiszen nemcsak finom, de egészséges is. Október végén, halloween alkalmából sokan faragnak tököt, ám nem mind a két tök ehető, van, amelyik már kis mennyiség is rosszullétet okozhat.

Ezt ne hagyja ki! Az élelmiszerárakat is növelheti Bige kartellezése, a kormány segíthet a gazdáknak

Magyarországon évről évre növekszik a sütőtökfogyasztás – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből. Az üzletekben, piacokon is érdemes a kiváló minőségű hazai fajtákat választani.

A NAK közleményéből kiderül, hogy hazánkban körülbelül 1770 hektáron termesztenek sütőtököt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb a termőterület (több mint 330 hektár), de Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 200 hektár fölött van. Hazánkban a sütőtökfogyasztás mennyisége az őszi-téli hónapokban évről évre lassan, de növekszik.

Az érett sütőtök íze édes, állaga kellemes. Formája és színe viszont különböző lehet. Narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes, kékes, zöld, szürke, fehér héjú fajtái is előfordulnak. Jó, ha tudjuk, hogy ha szeletelve vásároljuk meg akkor figyeljünk arra, hogy a húsa szép egységes narancsos színű legyen. Ha pedig úgy döntünk, hogy egészben vásároljuk meg, akkor arra ügyeljünk, hogy a kocsánya meglegyen.

A felszeletelt sütőtököt csak rövid ideig tárolhatjuk a hűtőszekrényben fóliába csomagolva. Ezt a zöldséget fogyaszthatjuk sütve is, de készíthetünk belőle krémlevest, ivólét, vagy akár a kicsik bébiételébe is tehetjük, de ajánlják még húsok mellé, párolva köretként. Mindezeken túl a sütőtök rendkívül jó antioxidáns, és kutatások bebizonyították, hogy véd a tüdőrák kialakulása ellen. Ezt a számos jótékony hatással rendelkező élelmiszert az indiánok még kígyómarás ellen is alkalmazták.

Áprilisban szokták elvetni a magokat, amelyekből október végére nő ki a hazánkban egyik legkedveltebb sütőtökfajta, a nagydobosi. Ez a növény szereti a homokos talajt, szürkés héjával és erőteljes ízével másabb élményt nyújt a fogyasztók számára, mint a többi fajtatársa.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelte, hogy az úgynevezett halloween-tökök más típushoz tartoznak, általában a biológiailag cukkini, patisszon és spárgatök rokonságába tartozó növényt lehet kapni ezen a néven. Utóbbiakat étkezési célra még zsengén szedik le, de amikor a zöldségesekhez, áruházakba kerülnek, termésük már érett, kemény és ehetetlen.

Ráadásul Magyarországon a halloween-tök dísztípusa terjedt el, ami nem ehető!

A halloweentök nagy és narancssárga színű, alapvetően díszítésként használjuk, és nem étkezésre. Többféle halloweentök kapható hazánkban. A kisméretű, dekoratív fajták sok keserűanyagot tartalmaznak, akár mérgezőek is lehetnek, de az ízük jellemzően elég kellemetlen, ami jó esetben elveszi a kedvet az elfogyasztásuktól!

A sütőtök egy vitaminbomba A sütőtök zsírsavakat, olajokat, szénhidrátokat, fehérjéket és rostokat is tartalmaz. Jelentős a szeléntartalma, illetve további nyomelemek is megtalálhatók benne, például: mangán, cink és réz. A béta-karotin (ez az anyag adja a tök narancssárga színét) az egészséges látáshoz nélkülözhetetlen A-vitamin előanyaga, egyben antioxidáns is. A tökmag kedvező ásványianyag-összetétele megfelelő a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzéséhez. A sütőtök termése gazdag C-vitaminban, ami támogatja az immunrendszert, így könnyebben elkerülhetjük a náthás, meghűléses megbetegedéseket. A sütőtökben lévő rostok segítik az emésztést, a kálium pedig szervezetünk folyadékháztartásának szabályozását segíti.

Borítóképünk illusztráció.