Többszörösére emelkedett a kecskeméti CabTec megrendeléseinek száma

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben világszerte jelentősen megnőtt a kereslet a lélegeztetőgépek iránt, így a kecskeméti CabTec Kft.-nél is hirtelen többszörösére emelkedett a megrendelések száma. A cég többek között lélegeztetőgépekhez is gyárt kábeleket, melyekre most óriási igény van, ezért ezen termékek gyártására sorolta át munkaerejét a vállalat.

A kecskeméti CabTec vállalat három iparág, a gépipar, a csúcstechnológia és az egészségipar beszállítója. A gépipar és a csúcstechnológia jelenlegi nagyarányú, akár harminc-negyvenszázalékos azonnali visszaesésével (ami elsősorban az autóipar leállása miatt következett be) párhuzamosan a koronavírus-járvánnyal összefüggésben nőtt az egészségipari rendelésállomány, hiszen a vállalat lélegeztetőgépekhez is gyárt kábeleket egyik svájci partnerének. Berta Tibor cégvezető elmondta, hogy az utóbbi két hétben drasztikusan megugrott e termékek rendelésszáma, azonnali teljesítésű igények jelentkeztek az olasz piacról a koronavírus-járvány miatt. A hirtelen többszörösére növekedett rendeléseket sikerrel teljesíteni tudták és az elkövetkező hetekben több nagyobb rendeléshullám előtt állnak, melyeket meglévő készleteikkel és a jelenleg gyártás alatt lévő mennyiségekkel fedezni tudnak. – Amit a meglévő készülékek közül eddig negyedév-félév alatt hívtak le, arra a mennyiségre most egy-két hét alatt van szüksége a svájci partnerünknek. A svájci összeszerelői kapacitást is meg kellett növelnie a megrendelőnknek, ami az elkövetkező hetekben várható. Most a készleteink visszatöltésére koncentrálunk, így a plusz igények újrajelentkezésekor rögtön tudunk szállítani – mondta Berta Tibor és hozzátette, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban ugrásszerű növekedéssel számolnak a szegmensben. A cégvezető elmondta, hogy ellátási láncukban kínai partnerek is szerepelnek beszállítóként és az ottani leállást érzékelték beszerzéseikben, ugyanakkor előrelátóan kellő biztonsági tartalékokat képeztek a távol-keletről érkező komponensekből, így a termelést nem akadályozta jelentősen a kiesés. Kínai partnereik esetén már újraindult a termelés és a beszállítás. A fokozott megrendelések teljesítésére a gépipari és a csúcstechnológiai gyártószi­getekről az egészségügyi szektorba szállítandó termékek gyártására sorolta át munkaerejét a vállalat. – Ilyen mértékű, csaknem teljes átcsoportosítást nem könnyű megvalósítani ennyire rövid idő alatt, de sikerrel vettük az akadályokat és az itt dolgozó kollégák hozzáállása nagyon pozitív – mondta a cégvezető és hozzátette, hogy létszámot nem kellett bővíteni és csupán minimális túlórával sikerült ellátni feladataikat.