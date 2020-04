Több úton is újraszervezhetők a most elmaradt menyegzők

A koronavírus-járvány az esküvői piacot is igen súlyosan érintette, az utóbbi egy hónapban a legtöbb helyen szigorú korlátozásokat vezettek be a szertartásokkal és a násznép létszámával kapcsolatban. Az idei főszezonra tervezett esküvőket teljes bizonytalanság övezi, ráadásul egyre több fals információ jelenik meg az esküvői pia­con. Természetes, hogy ilyen körülmények között bizonytalanságot élnek meg az egybekelni készülő párok, mind érzelmi, mind esküvőszervezési szempontból, hiszen hosszú ideje, akár egy éve is tervezhetik már esküvőjüket. Előfordulhat, hogy a jegyespárnak teljesen újra kell szerveznie közös életük nagy napját, amihez hasznos tanácsokat ad Juhász Nándor ceremóniamester, aki hosszú évek esküvőszervezési tapasztalatával rendelkezik.

Naponta keresik fel kérdéseikkel a párok Juhász Nándor ceremóniamestert, aki civilben a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója.

– Fontos most tájékoztatni azokat, akik talán most először vesznek részt esküvőn és főszereplői is lesznek annak, hogy ne keserű emlék, hanem a nehézségek ellenére mégis az álom beteljesülése legyen számukra – mondta Juhász Nándor, aki hozzátette, a párok legfontosabb kérdése, hogy mit tegyenek most, amikor a járványhelyzet miatt nem látják tisztán, a kitűzött időpontban összeköthetik-e életüket.

– Az első és legfontosabb, hogy a párok higgadtak maradjanak és alkalmazkodjanak a helyzethez, fogadják el, hogy valamilyen mértékben újra kell gondolni elképzeléseiket, és ezeket a döntéseket józanul hozzák meg – tanácsolja Juhász Nándor és három lehetséges cselekvési utat javasol az eredetileg idén tavasszal vagy nyáron egybekelni kívánó jegyespároknak.

– A párok számára első opció lehet, hogy a körülmények ellenére összeházasodnak a már kitűzött napon, és tanúik előtt kimondják a boldogító igent a polgári szertartáson, s ezután már hivatalosan házastársak lesznek. Ekkor olyan lehetőségük is van, hogy a szertartást online, esetleg egy zárt Facebook-csoportban közvetítsék az elmaradó násznép számára. Majd ha lecseng a járvány, akkor jövőre, vagy az azutáni évben megtartják a lakodalmat. Ha későbbre időzítik, akkor igénybe vehetik az úgynevezett szertartásvezető segítségét, akit kihívhatnak a buli helyszínére, ahol egy házasságot megerősítő szertartáson erősíthetik meg újra döntésüket, immár a násznép előtt. A szertartásvezető jogilag nem tudja összeadni a párokat, de a szertartás külsőségeiben hasonlóan zajlik a polgári esküvőhöz, és már a meghívottak előtt újra átélheti a pár az egybekelést. Ebben az esetben időben érdemes lefoglalni a helyszínt és a szolgáltatókat a választott időpontra – mondta Juhász Nándor.

A második lehetőség, hogy a polgári szertartás és a lakodalom elhalasztása mellett dönt a jegyespár. Juhász Nándor hangsúlyozta: ebben az esetben is nagyon fontos, hogy gyorsan cselekedjenek a párok, mert a következő évi időpontok gyorsan elkelnek, mind a polgári szertartás, mind a szolgáltatók tekintetében, és azt sem szabad elfelejteni, hogy vannak párok, akik eleve 2021-re időzítették esküvőjüket, így egy szezon alatt kell két év esküvőit megszervezni. Ha ezt az utat választják, de kicsit még kivárnak, előfordulhat, hogy már jövőre sem találnak időpontot. Ennek egyik folyománya, hogy egyre gyakoribbak lesznek a hétköznapi és vasárnapi esküvők.

A harmadik választási lehetőség, hogy mindenképpen idén szeretnének összeházasodni a párok és ezt a násznéppel együtt akarják megünnepelni.

– Ha emellett döntenek a jegyesek, akkor őszi vagy téli időpontot tudnak választani. Ez esetben is nagyon gyorsan kell cselekedni, mert vannak, akik eleve októberi, novemberi vagy decemberi időpontokat foglaltak le, így sok szolgáltatónál betelt már ez az időszak – mondta Juhász Nándor és hozzátette, hogy az esküvőknél a nyár a főszezon, ezért az őszi-téli időpontok terén most még van mozgástere a pároknak.

– Tapasztalatom szerint a párok 50-60 százaléka az őszi-téli esküvők mellett dönt, és a többiek átteszik jövőre, de egy kis kivárást is érzékelek, hiszen most két hétnél tovább nem igazán látunk – mondta Juhász Nándor.

Bármelyik megoldás mellett is döntenek, vannak olyan lépések, melyeket mindenképpen be kell tartani azért, hogy a szervezés ne csússzon ki a kezük közül.

– A legfontosabb, hogy mihamarabb felvegyék a kapcsolatot a polgári szertartás, valamint a tervezett lakodalom helyszínével és több új lehetséges dátumot kérjenek tőlük. Majd ezek birtokában tárgyaljanak a többi szolgáltatóval, például a fotóssal, a zeneszolgáltatóval, a vőféllyel, és küldjék el számukra a felsorolt dátumokat, így könnyebb lesz olyan időpontot találni, ami minden szolgáltatónak jó – javasolta Juhász Nándor.

– Mindig azt mondom, hogy az egész folyamatban a jegyespár a legfontosabb. Ha az álmaikban egy nyári, szabadtéri esküvő szerepelt, ahol egy szép helyszínen anyakönyvvezető adja össze őket, akkor mérlegeljék, hogy ez az álom egy őszi vagy egy téli időpont esetén nem valósul meg, ezért célszerű egy évet várni. Ha nincs ilyen határozott tervük, vagy el tudják engedni az eredeti elképzelést, akkor jó szívvel választhatják az eltérő időszak időpontjait is – fejtette ki Juhász Nándor.

Ha megvan az új dátum, a felek megállapodtak, érdemes újraszerződni az igénybe vett szolgáltatókkal és átbeszélni a feltételeket, az új dátumot írásban rögzíteni. Ha megvan az új dátum és a szerződések, akkor következnek a vendégek, akiket értesíteni kell az új időpontról. Ha már kiküldték a meghívókat, és nem szeretnének pénzt áldozni az újabbakra, akkor létrehozhatnak ingyenes esküvői weboldalt, Facebook zárt csoportot, vagy egy szépen megszerkesztett e-mailt az új időponttal, ezek mind alkalmasak arra, hogy értesítsük a násznépet.

Ha ezzel megvannak, érdemes átgondolni a nagy nap struktúráját. Nyáron egy délután öt-hat órás kezdés optimális, akkor még világos van, de télen ez már nem igaz, mások a fényviszonyok, más fotók készülnek, így érdemes felállítani egy új ütemezést. A dekorációt, illetve az étel- és italkínálatot is érdemes újragondolni, ha más évszakra tolódik az esküvő, annak is megvannak a maga szezonális gasztronómiai elemei, például egy téli esküvő esetén a limonádé-sör-fröccs szentháromsága mellett az italkínálatban megjelenhet a tea és a forralt bor is.

Azoknak, akik eredeti terveik szerint idén nyáron tartanák esküvőjüket, Juhász Nándor azt javasolja, hogy készítsenek egy alternatív tervet arra az esetre, ha mégsem csengene le a járvány.

– Mégiscsak életük legszebb napjára készülnek a párok az esküvővel, és jobb felkészültnek lenni bármilyen váratlan helyzetre, így minden körülmények között életre szóló, gyönyörű élményként maradhat meg a szerelmesek emlékezetében életük nagy napja – zárta gondolatait Juhász Nándor.