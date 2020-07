Több ütemben épül vissza a bajai Jelky tér régi arculata

A bajai Jelky téren, az 51. és 55. sz. főutak csatlakozásánál, egyedi körpályás csomópont épül. A tér új kialakításának köszönhetően az átmenő forgalom enyhülni fog. A város belső forgalmi igényeit jobban kiszolgáló csomópont létesül, különös figyelemmel a személy- és kerékpáros forgalomra. Megnő a zöldfelület is, száznál több fát ültetnek el, átláthatóbb, letisztultabb és szebb, zöldebb környezetet fognak a átadni a beruházás végén mindenki számára.

Sajtótájékoztató keretében mutatták be a Jelky téri körforgalom kiépítésének részleteit. – A Jelky tér átalakítását már hosszú évek óta terveztük, régi vágyunk volt, hogy visszaépítsük a tér régi arculatát. Nem egy szimpla körforgalmat, hanem egy körpályás csomópontot szerettünk volna, hogy egyszerűbb és biztonságosabb legyen a közlekedés, nem csak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpárosok számára is – mondta Zsigó Róbert, Bács-Kiskun megye 6. sz. vk. országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára.

Néhány évvel ezelőtt a kormány úgy döntött, támogatja, hogy a Jelky tér átalakuljon. Tavaly az anyagi forrást is biztosították ehhez. – Most már elkezdődhet a kivitelezési munka, több ütemben visszaépülhet a Jelky tér régi arculata. A csomópont nem pusztán a közlekedőknek lesz előnyös, de igazi közösségi térként is funkcionál majd. Száznál több fát ültetnek el, így jelentősen megnő a zöldfelület. Természetesen mindenkitől türelmet kérek, aki ott lakik vagy arra közlekedik, mert ez nagyjából egy éves munka lesz. Ha türelmesek leszünk és segítünk egymásnak, akkor jövőre, az átadást követően mindenki elégedett lesz és azt mondhatjuk majd: megérte – tette hozzá Zsigó Róbert.

Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a beruházás során a tér funkciója teljesen megváltozik. Az átmenő forgalom visszaszorításával a város igényeit előtérbe helyező, a belső forgalmi igényeket jobban kiszolgáló csomópontot építenek, különös figyelemmel a személy- és kerékpáros forgalomra. – Kedden megindul a kivitelezési folyamat, mely elsősorban a közművek feltárásából áll majd. Augusztus második felétől tervezzük a különböző csomóponti ágak lezárását, s megkezdjük azok átépítését. A kétszer egy sávos forgalmat az átépítés ideje alatt is fenntartjuk – hangsúlyozta az igazgató, majd ő is türelmet kért az itt élőktől, az itt közlekedőktől.

– A csomópont területén kilenc gyalogosátkelőhelyet hozunk létre, a hozzájuk tartozó új járdakapcsolatokkal együtt. A Tóth Kálmán utcában kilenc párhuzamos és tizenöt 45 fokos parkoló épül a korábbi autóbuszállomás helyén. A tér belső területén díszmedencét és a Tóth Kálmán utca felőli részen egy játszóteret is kialakítunk. A kiviteli tervek elkészítése során, az önkormányzattal egyeztetve, 21 fát fognak kivágni, de nagyon figyelnek arra, hogy pótolják a zöld környezetet: 108 db kétszer iskolázott fát és több tucat cserjecsoportot fognak kiültetni, ami előidézi a zöldfelület megújulását – tette hozzá az igazgató.

A körpálya egy 4,5 méteres, járható, aszfaltozott sávot kap középen, mely mind külső, mind belső íven egy méter rázóburkolattal lesz kiegészítve. A kiviteli tervek készítése folyamatban van, a szakági tervek pedig már rendelkezésre állnak. A kivitelezés lefolytatása összesen négy, egy megelőző nulladik és egy befejező ütemben fog történni. A nulladik ütemben gázkiváltások, szükségszerű fakivágások és területelőkészítés fog zajlani.

A munkavégzés előreláthatólag 2020. július 28-tól 2021. augusztus elejéig tart majd.