Több társasháznak zárható kukatárolója lesz Kecskeméten

Hiába ürítették ki reggel, estére vagy másnapra újra megtelt a Mátis Kálmán 14. társasház szemeteskonténere, mert vélhetően nem csak a lakók használták. Most kipróbálják, egy zárható tároló megoldást jelent-e a problémára. Az elkövetkező hetekben még jópár társasház követi a példájukat.

A Mátis Kálmán utca melletti 34 lakásos társasháznak a legnagyobb méretű, 1100 literes szemetese van, ezt hétfőn és pénteken szokták üríteni, de mint Léber György közös képviselő elmondta: gyakorlatilag már a szállítás napján újra megtelik a kuka, legalábbis idáig ez volt a helyzet. Véleménye szerint nem a lakók termelnek ennyi szemetet, hanem sokan idehordják a környékről a hulladékot, vagy akár messzebbről is: mivel a tároló az út mellett van, csak pár mozdulat az autóval idefuvarozott zsákokat a csomagtartóból kikapni és a konténerbe beledobni.

A társasház közgyűlése megszavazta, hogy véget vetnek ennek, és készíttetnek egy zárható, rácsos, tetővel fedett tárolót – mégha 250 ezer forintba kerül is –, és ezentúl itt lesz a kukájuk. A ház felőli ajtaját a lakók tudják nyitni a társasház kapukulcsával, az utca felé nézőt pedig a szemételszállítást végző DTkH munkatársai. Ezt a zárbetétet levédették, csak kódkártyával lehet hozzá kulcsot másoltatni, így kívánják megakadályozni, hogy a szükségesnél több kulcs forogjon közkézen. Léber Györgytől megtudtuk: a Halasi úton és a Széchenyivárosban több általa kezelt társasháznál is hamarosan fognak kihelyezni hasonló „kalitkákat”, és az a cél, hogy lehetőség szerint az összeset egy kulcs nyissa, az volt ugyanis a DTkH kívánsága, hogy munkatársaiknak ne kelljen minden tárolóhoz külön kulcsot vinniük.

A közös képviselő elmondta, nem volt kis feladat a tároló elhelyezését végigkoordinálni, egyeztettek a főépítésszel és a főkertésszel, ezután jelölték ki a pontos helyszínt. A nem nyitható oldalakra a tervek szerint borostyánt fognak majd futtatni.

Falu György alpolgármester szerint a zárt tároló annak a vitának az eldöntésére mindenképpen alkalmas lesz, hogy konténer elég nagy-e a háznak, hiszen ezentúl biztosan csak a lakók szemete fog belekerülni. Kérdés, hogy ezután lesz-e szemét lerakva a tároló mellé; akik eddig megszokásból messzebbről idehozták, veszik-e a lapot, hogy a háznál nagyon nem látják szívesen az ő hulladékukat.

– Ezek a próbálkozások azért pozitívak, mert valamit tényleg tenni kell a szemetelés terén. Meglátjuk, itt és a többi helyszínen beváltja-e a várakozásokat a tároló. Nincs két egyforma városrész, van, ahol ez jelenthet megoldást, máshol a kamera a visszatartó erő – vélekedik az alpolgármester. A külterületi illegális hulladékelhelyezések kapcsán megemlítette, nyilván a tanyavilágban nem lehet mindenhova kukásautó küldeni, de az elszállítást minél szélesebb körben elérhetővé kell tenni, és jók az olyan megoldások, mint ami például a Ladánybenei út környékén működik, hogy a becsatlakozó kisebb utcákból a gyűjtőút mellé viszik ki a zsákokat a lakók. Kérdésünkre Falu György kijelentette, nem tartja ördögtől valónak, hogy ha a tapasztalatok kedvezőek a zárt tárolókkal kapcsolatban, az önkormányzat is támogassa kihelyezésüket.

Az önkormányzat szerint bevált a házhoz menő lomtalanítás

Király József, a városrész önkormányzati képviselője a szomszédos Rávágy téri szelektív sziget kapcsán elmondta: már tárgyalt azügyben, hogy olyan gyűjtőedények legyenek a téren, amelybe csak befelé lehet dobni a szemetet, kivenni már nem lehet. Így meg lehetne akadályozni, hogy a guberálók folyton felnyitogassák a szelektív konténereket és szétszórják a tartalmukat.

Király József a legutóbbi testületi ülésen a lomtalanítást is szóba hozta, mondván, szerinte a mostani, házhoz menő rendszer nem működik, emiatt is látható a város utcáin rengeteg kidobott bútor és egyéb lom. Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester viszont válaszában leszögezte: a korábbi rendszer nem volt tartható, hiszen az össznépi lomtalanítások alkalmával szemetessé vált az egész város, amit csak nagy költségek árán lehetett megszüntetni, ráadásul rengeteg veszélyes hulladékot is kitettek. A „szennyező fizet” elvet sem lehetett érvényesíteni, mert azok is kirakták a lomjaikat, akik nem fizetik a szemételszállítást, sőt környező településekről is sok hulladékot hoztak be ilyenkor Kecskemétre. A házhoz menő rendszer az alpolgármester szerint viszont bevált, többek között azért, mert sokkal rugalmasabb a lakóknak, évente kétszer kérhetik előre egyeztetett időpontban. Tájékoztatása szerint tavaly 15 ezer igényt teljesített a DTkH, kifogás, panasz pedig nem érkezett be, hogy nem működik jól a szolgáltatás.