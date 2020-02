Több százan báloztak együtt a halasi kórház javára

Több mint háromszázötven ember ünnepelt együtt a halasi kórház szervezésében szombat este harmadik alkalommal megtartott Semmelweis bálon a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskola sportcsarno­kában.

Az est nyitányaként Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte, hogy a város és a kórház életében is komoly változás várható a következő időszakban. A halasi termálfürdő megújításának révén összekötik a város egészségügyi intézményét és a gyógyfürdőt, ami minden tekintetben tudja majd szolgálni a magyar egészségügyet.

Dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, az idei rekordmagas részvételi szám bizonyítja törekvésük sikerét, miszerint az egykori egészségügyi bálakat Semmelweis bálként újraélesztve nem csak a kórház dolgozóit, hanem a város lakosságát is megszólítsák. Ez jól példázza, hogy a kórház alapítványának támogatása mellett ezen az estén fontos lépéseket tesznek a város közösségének építéséhez.

A főigazgató felhívta az ünneplők figyelmét arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a 2020-as esztendőt az egészségügyi nővérek és szülésznők évének nyilvánította. – Ápolóink áldozatos munkája, az a kedvessége, amivel betegeinkhez fordulnak vagy akár egyetlen simogatása is segíti a gyógyulást. Köszönöm ezt minden ápolónak, aki itt van és aki jelenleg is dolgozik, legyen az ő ünnepük ez a bál – zárta ünnepi köszöntőjét Dr. Szepesvári Szabolcs.

A svédasztalos vacsora elfogyasztása után Lórán Barnabás, becenevén Trabarna humorista szórakoztatta a közönséget, majd a Calypso zenekar húzta a talp alá valót hajnalig.