Több száz idős embert köszöntöttek Ágasegyházán

Ágasegyházán szombaton tartották meg az Idősek Napját, melyen közel háromszázan vettek részt. A vidám hangulatú, ebéddel egybekötött zenés program díszvendége volt – Füredi János polgármester meghívására – Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, valamint Lenkei Róbert kabinetfőnök.

Ágasegyházán a település egyik legjelentősebb ünnepe az Idősek Napja. Hosszú évek óta október elején köszöntik az időseket, és megvendégelik egy finom ebéddel, vidám zenés műsor kíséretében. Az ünnepség keretében tiszteletükről, idősek iránti megbecsülésükről, szeretetükről biztosítják őket. Egy évvel ezelőtt a járványhelyzet nem tette lehetővé az ünnep megtartását, akkor az önkormányzat ajándékcsomagokkal kedveskedett a település idősebb lakóinak.

Idén ismét személyesen köszönhette Füredi János polgármester az időseket a sportcsarnokban, ahol szépen feldíszített, terített asztalok fogadták a meghívottakat.

Füredi János polgármester köszöntőjében méltatta az időseket. – Önökre mindig büszkék vagyunk, akik a legtöbbet tették azért, hogy a fiatalságnak, az utókornak a lehető legjobb, legszebb élete legyen itt Ágasegyházán is – hangsúlyozta a polgármester, majd megemlékezett azokról is, akik már nem lehetnek közöttük.

– Kedves időseink egy életen át szorgalmasan dolgoztak, sokszor nélkülöztek azért, hogy az Önök által megépített úton az ifjúság is nyugalommal járhasson, a kitermelt javakból részesüljön, átvegye azt a sok-sok tudást, tapasztalatot, erkölcsi és etikai normákat, melyekkel rendelkeznek, amit szívesen átadnak. Az idősek iránti tiszteletünk magában foglalja az elfogadást, az Önök iránti támogatásunkat, szeretetünket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak, mint mindig, most is nagyon hasznos tajgai. El kell, hogy mondjuk mindenkor, Önök nélkül az életünk, társadalmunk tartalmatlan, üres, és kilátástalan lenne.

Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatukra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis Önök, időseink rendelkeznek, a végtelen türelmükre, szeretetükre, melyre tanítottak, neveltek, ha kellett jó útra térítettek, vagy megdicsértek bennünket

– tette hozzá Füredi János.

Majd kitért arra, hogy az idősek, a nagyszüleik, dédszüleik építették a kisfalujukat, rakták le az alapokat. Most pedig ezt az utat folytatva, pályázati támogatások jóvoltából szépül, bővül Ágasegyháza, melyben kiemelt szerepet kap Lezsák Sándor, mint a térség országgyűlési képviselője, aki folyamatos támogatását nyújtja a beruházások megvalósulásához – mondta végül Füredi János.

Ezt követően Lezsák Sándor mondott köszöntőt. – Kedves öregedő harmincasok, hosszú ideje fiatal nyugdíjasok! – kezdte meg beszédét, majd kiemelte, a kormány novemberben minden nyugdíjasnak 80 ezer forint prémiumot fizet, februárban pedig valósággá válhat a 13. havi nyugdíj. Végül három kedves történetet idézett meg az Idősek napja kapcsán.

– Egy harmadik emeleti panel lakásban egy háromgyerekes család már lefekvéshez készülődött, amikor csengettek. Döbbenten álltak előtte. Egy idős úr kezében egy tortával állott az ajtóban. Elmondta: egy szinttel lejjebb lakik feleségével, aki most ünnepelte a 76. születésnapját, de mindössze ketten egy szelet torták tudtak megenni, úgy gondolták a gyerekek örülnének a többinek. Megköszönte a család, gyorsan el is fogyasztotta, amikor ismét csengettek. Az idős úr szabadkozva mondta, tévedés történt. Megijedt a család, hiszen már a torta elfogyott. Erre az öregúr elárulta, az asszony küldte, hogy pontosítsa, nem a 76., hanem a 74. születésnapját ünnepelte – fejezte be a történetet Lezsák Sándor, melyet vidám nevetés fogadott.

A második történet Kéri Kálmán magyar vezérezredeshez kapcsolódott, aki 1991-ben töltötte be a 90. születésnapját. – Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy én köszönhettem Kéri Kálmán bácsit egy nagy színházteremben. Sosem felejtem el, amikor belesuttogta a mikrofonba, ha én még egyszer 80 éves lehetnék! – szólt a történet azoknak, akik még viaskodnak az életkorukkal.

A harmadik történet Lezsák Sándor édesanyjához kötődött. – Édesanyám, amikor 90 éves lett, azt mondta: „Gyermekeim, ha tudtam volna, hogy ilyen sokáig élek, jobban vigyáztam volna az egészségemre! Ennek jegyében kívánom én is Önöknek, hogy vigyázzanak jobban az egészségükre – fejezte be a történeteket Lezsák Sándor.

A műsor további részében az ebéd előtt az óvodások, az iskolások és az ágasegyházi Nem adjuk fel! Idős Ellátást Nyújtó Hagyományőrző Egyesület adott műsort. Az ebédet követően zenés műsor szórakoztatta az időseket.