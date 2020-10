Több rendezvényt szerveznének a kecskeméti Rózsakertben

Május végén vette át a Katona-gimnáziummal szemben lévő Rózsakert gondozását a Hírös Cédrus Egyesület. Nemcsak azt tűzték ki célul, hogy megőrizzék az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő kert szépségét, hanem szeretnének itt rendszeresen eseményeket szervezni.

2008-ban merült fel először a Rózsakert létrehozásának ötlete, a Kecskeméten megtartott Nemzetközi Rózsakonferencián. Végül a kecskeméti székhelyű Magyar Rózsabarátok Társasága vállalta, hogy felajánlásokból és önkéntesek bevonásával megvalósítja a kertet a Boldogasszony téren, ez 2014-ben történt meg végül. Megálmodója, tervezője és egyik gondozója Hegedűs Ágoston, a társaság elnöke volt, akinek köszönhetően évről évre rengeteg szép rózsában gyönyörködhettek a kecskemétiek és a városba ellátogatók.

Guszti bácsi viszont idén év elején kérte az önkormányzattól, hogy korára való tekintettel vegyék át tőle a kert üzemeltetését. A Hírös Cédrus Egyesület kapta meg a feladatot, és az már kezdetben is látszott, hogy ez a vállalás jól passzol az egyesület egyik fő célkitűzéséhez: a társadalmi idősödés kecskeméti programjához kapcsolódóan az aktív idősödés támogatásához, vagyis többek között a dolgozni, tevékenykedni kívánó helyi nyugdíjasok foglalkoztatásának és hasznosságérzésének növeléséhez.

A Rózsakert rendben tartását szakmai iránymutatás mellett eddig is önkéntesek segítették: ők tisztították meg a gyomtól, szedték össze az esetleg eldobált szemetet. A tizennyolc virágágyásból tizenegyet „örökbe is fogadtak”, azaz megbeszélték, ki melyikért felelős. Most hozzájuk újabb lelkes önkéntesek csatlakoztak a CédrusNet Kecskemét Program közösségéből, akiknek a kertészkedés egy remek alkalom a találkozásra, beszélgetésre is. Lakó-Tóth Edit, az egyesület elnöke elmondta: a metszést, permetezést és az öntözést továbbra is szakemberek tanácsai alapján végzik el, ebben az évben Hegedűs Ágostonra bátran támaszkodhatnak bármilyen kérdés esetén. A tervek szerint a jövőben táblán fog szerepelni a virágokról gondoskodó önkéntesek neve, ez az áldozatvállalásuk elismerése lenne.

Lakó-Tóth Edit azt sem titkolja: amellett, hogy a Rózsakertet megtartják eddigi szépségében – melyhez további komoly kertészeti szaktudás bevonására is szükség van –, több új elképzelésük is van. Nemcsak arra kell gondolni, hogy kicserélnék az elhasználódott öntözőrendszert, hanem – ahogy fogalmazott – a város szívében lévő ékszerdobozt szeretnék még jobban megtölteni élettel, hogy minél többen felfedezzék varázslatos hangulatát.

Nyár elején nagy sikerrel megszervezték a „Szedj magadnak levendulát!” közösségi akciót, melynek során a látogatók adomány felajánlásért cserébe szabadon vihettek a kedvelt illatos gyógy- és dísznövényből. Majd fotópályázatot hirdettek, és nagy meglepetésükre egy egész sorozat művészi fényképet is kaptak Gyenes Katától, akinek képeiből aztán Rózsák tánca címmel szabadtéri kiállítást is rendeztek, a Kecskemét City Balett közreműködésével. Ilyen programokból jövőre várhatóan több lesz a Rózsakertben. Az egyesület elnöke elárulta, hogy az ünnepekhez kapcsolódóan is lesznek ötleteik. Célkitűzéseik között szerepel még, hogy a közeli iskolák diákjaival is jobban megismertessék a kertet, megszerettessék a rózsákat és esetleg a szeniorok mellett őket is bevonják a gondozásába, ha kedvük van.