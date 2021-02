Több pályázaton is nyert a lajosmizsei művelődési ház

Számos pályázatot nyert a pandémia idején is Lajos­mizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, amelyeket a járvány után valósítanak meg. A közelmúltban fűtéskorszerűsítésen is átesett az épület, és várhatóan még idén megújul a színházterem.

Alaposan keresztülhúzta a pandémia Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára számításait, több tavalyi és idei rendezvényt is el kellett halasztanunk addig, amíg azok biztonságosan megtarthatók – mondta Dudás Klára, a művelődési ház és könyvtár intézményvezető-helyettese.

A város egyik legjelentősebb eseményét, a Lajosmizsei napokat tavaly augusz­tusban nem rendezték meg, de reményeik szerint idén júniusban már megtehetik, ha a járványhelyzet megengedi. Ugyanez igaz a város másik hagyományos eseményére, a Szamócás Vásári Forgatagra, amit tizenegyedik alkalommal tartottak volna meg tavaly. Dudás Klára elmondta, hogy május 22-re tervezik megrendezni az eseményt. Mindkét rendezvényt a Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület által kiírt pályázatokon elnyert forrásokból valósítják meg.

Természetesen nem tétlenkedett a vezetőség, még a járványidőszak alatt is számos pályázatot nyertek, melyek az elkövetkező békeidőben ölthetnek formát.

Két esetben pályáztak sikerrel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alapjánál: a Táncház sorozatra és a Mizsei Vadrózsák szakmai programjának és közösségépítő rendezvényeinek megtartására.

A Nemzeti Kulturális Alapnál nyertes pályázatból rendezik meg a XII. Regionális Vándorkórus Találkozót, valamint a Fordulj kicsi szék és a Bogár Imre honismereti táborokat. Dudás Klára elmondta, hogy most ugyan nem tudnak programokat rendezni, de a könyvtár változatlanul működik, a zárvatartás ideje alatt is lehetőséget biztosítanak olvasóknak a kölcsönzésre, kedden és csütörtökön 9 és 17 óra között. Előjegyzés a könyvtár e-mail-címén és telefonszámon tehető, az összekészített könyveket a könyvtár bejáratánál lehet átvenni.

Az intézmény pályázott a Lajosmizse Fejlődéséért Alapítvány által kiírt CLLD pályázati keretre, melyből közel 30 millió forint támogatást nyert az intézmény fűtésrendszerének korszerűsítésére.

Horváth Sándor, a lajosmizsei önkormányzat pályázati referense beszélt a felújítás részleteiről.

– Az 1999-ben átadott épület fűtési rendszerének csak egy részét érintette a felújítás, a két régi helyére három korszerű kazánt építettek be és a fűtést vezérlő elosztóegységeket is kicserélték. Az épületben lévő radiátoros és padlófűtési hálózatot kettéválasztották, ezáltal sokkal hatékonyabbá vált a fűtés, ami jelentős energiamegtakarítást is eredményez – fejtette ki Horváth Sándor, hozzátéve: időszerű volt a fejlesztés, mert a régi fűtési rendszer technológiája elavultnak számított és a tavalyi fűtési szezon végére a két kazánból az egyik javíthatatlanná vált.

A három egység az időjárás adatait figyelve indítja be a meleg víz keringtetését az épületben. A művelődési ház és a könyvtár is külön fűtési rendszerrel ellátott, de ugyanaz a kazáncsoport működteti mindkettőt, valamint az eltérő körön lévő padlófűtést is. A régi rendszer egy hőcserélővel visszahűtötte a radiátorokba melegített vizet és azt keringtette a padlóban. Az új rendszer energiahatékonysági előrelépése, hogy kiiktatták ezt a hőcserélős vízvisszahűtést és a kazánok külön állítják be a víz hőmérsékletét a padlófűtéshez.

A projekt, értékénél fogva, nem volt közbeszerzés-köteles, az intézmény helyi és térségbeli vállalkozóktól kért árajánlatot, végül egy helyi vállalkozó nyerte el a kivitelezést. Októberben hirdettek eredményt és ősszel elkezdték a megvalósítást. A munkálatok december 31-ig tartottak. A gépészeti kiépítés két szakaszban történt meg. Horváth Sándor hangsúlyozta, hogy az önkormányzat számára kiemelten fontos intézményeik energetikailag hatékony működése. Hat évvel ezelőtt már napelemrendszert telepítettek az épület tetejére, mely a művelődési ház és könyvtár működéséhez szükséges áram mintegy 80 százalékát megtermeli. A fűtés korszerűsítésével még jobb energiahatékonysággal működhet az összevont intézmény, ami az önkormányzat üzemeltetési költségeiben is jelentős megtakarítást eredményez.