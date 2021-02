Több mint száz új fertőzöttet regisztráltak megyénkben

Az előző naphoz képest majdnem kétszer annyi az új fertőzöttek száma. Csütörtökön kezdődik a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása.

Mint arról beszámoltunk, 1652 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 371 988 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg,

így az elhunytak száma 12 832 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 274 308 fő, az aktív fertőzöttek száma 84 848 főre csökkent. 3648 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 289-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 249 687 fő kapott oltást, közülük 84 452 fő már a második oltását is megkapta. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, és az idősotthonokban, bentlakásos szociális intézményekben is már 82 ezren éltek az oltás lehetőségével.

Csütörtökön kezdődik a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása.

Vasárnapi határidővel minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert. A terv szerint több mint 30 ezer idős embert oltanak be a következő napokban kórházi oltópontokon és tízezret maguk a háziorvosok.

Bács-Kiskun megyében 109 új fertőzöttet regisztráltak.

A járvány kezdete óta összesen 17 295 fertőzöttet azonosítottak a megyében.

