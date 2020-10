Több mint ötvenen szedték a szemetet a Holt-Tisza partján

Szedd, hogy szebbé tedd! címmel rendeztek önkéntes szemétszedési akciót a lakiteleki Tőserdőben a hétvégén.

A felhívásra több mint ötven segítő szándékú ember gyűlt össze, hogy közösen tisztábbá, szebbé tegyék a Holt-Tisza partját, ami egyébként természetvédelmi terület, különleges állat- és növényvilágával, elhelyezkedésével közkedvelt a természetjárók és a horgászok körében.

Az akcióban részt vevő csapatok megtisztították a Holt-Tisza belső és külső partját, az erdei tisztásokat és a Kontyvirág tanösvényt. Egy konténernyi szemetet gyűjtöttek össze a helyi önkéntesek, akik több, évek óta érintetlen szemétkupacot is sikeresen felszámoltak.

– A civil kezdeményezéshez a lakiteleki önkormányzat is társult, hiszen közös érdekünk, hogy Lakitelek gyöngyszeme: a Tőserdő tiszta és mindenki számára vonzó legyen. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a példamutató magatartás népszerűsítését is – fogalmazott Madari Róbert, a település polgármestere, aki maga is részt vett a szombati akcióban.