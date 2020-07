Több mint ötven éve fogad vendégeket a császártöltési Marika néni

Bács-Kiskun Megye Turizmusáért díjat kap szeptem­berben a császártöltési dr. Márin Istvánné. Erről döntött a júniusi ülésén a megyei önkormányzat. A 77 éves vendéglátó 52 éve fogadja a turistákat.

Senki sem gondolná dr. Márin Istvánné Marika néniről, hogy 77 éves. Mindennap jön-megy, hatalmas fordulattal pörög, a zsebében ott a telefon, nehogy egyetlen érdeklődő vendéget is elszalasszon. A császártöltési kiscsalai kastélyban és a mellette lévő portán alakított ki férjével, lányával, vejével és unokájával egy olyan vendégfogadó helyet, ahol 15–20 turista is pihenhet.

Ottjártunkkor az egykori káptalani kúriában fogadott, ahol egy tucat látogatónak is akad szállás. Marika igazi vendégszerető személy. Bár tanítónőként ment nyugdíjba, lehet, hogy annak idején pályát tévesztett és rögtön a turizmusban kellett volna el­helyezkednie.

Nagyon kedves személy, amit a szallas.hu helyfoglaló portálon is többen megjegyeztek már. Az egyik bejegyzés így hangzik: „Lányos hétvégét töltöttünk el kettesben a barátnőmmel Marika néni és az állatai társaságában. Felemelő élmény volt, mindenkinek ajánlom a helyet. Marika néni a legkedvesebb, legtalpraesettebb jelenség, akivel mostanában találkoztam. Pálinkával fogadott minket, isteni reggeliket és lecsót készített, mindenben segített, őszinte, kedves beszélgetőpartner, nagyon figyelmes. Az állatok társasága és a légkör elképesztően pihentető. A háziak meghívtak minket pincesori főzésre, minden falubeli nagyon készséges volt, a táj gyönyörű és különleges, úgy éreztük, nem választhattunk volna jobban, sokkal jobban telt az idő, mint ahogy reméltük.” Az említett szolgáltatási portálon a vendégek által adott értékelések alapján a lehetséges 10 pontból 9,6-ot kapott a vendéglátóhely.

Hogyan is kezdődött a történet?

A hatvanas években Kádár Jánosék nyitottak a vasfüggönyön túli világra. Idehaza kiváló vadászóhelyek voltak, így előbb a vadászvendégeket engedték be külföldről. Márin Istvánné Marika néni férjének – aki iskolaigazgató és a vadásztársaság elnöke is volt – felvetették, hogy valakinek fogadnia kellene a külhoniakat. Egy próbát megér – gondolták 52 éve. Az első vendégek – egy ügyvéd és felesége – Ausztriából, Klagenfurtból érkeztek. A Márin család a pedagógus szolgálati szobában élt, a hálószobát átadták a vendégeknek.

Később a kiscsalai kastély egy részét megvették és azt használják kiadásra jelenleg is. Felújították, helyreállították a nyílászárókat, teraszt építettek, amelyet nemrég befedtek, hogy a rossz időjárás esetén is helyet tudjanak biztosítani a vendégeknek. Egy másik vendégházat is üzemeltetnek a turistáknak. Az összkomfortos szállás három szobával, hat ággyal üzemel, de nincs tévé, rádió és internet sem. Mint Marika elmondta, akik ezt veszik ki, néhány napra el akarnak vonulni abból a világból, ahonnan érkeztek.

Elmondása szerint nagyon sok gyerekes család látogat hozzájuk. A gyerekek számára az állatok óriási élményt jelentenek, a család ugyanis harminc kecskét is tart a baromfik mellett. A kis állatok barátságosak, hízelgők és a gyerekeket órákon át lekötik, nincs szükség tévére, internetes játékra, ugyanis nincs annál jobb kikapcsolódás, mint az állatok nevelése, etetése. Baromfik, törpe csibék, búbos kacsák, pávacsalád, pulykák színesítik az állományt, amiket barátságos komondorok őriznek.

Márin Istvánné szerint a falusi turizmusban nagy lehetőség rejtőzik. Császártöltés környéke különösen szép, a Vörös-mocsár, Kiskunhalas, Baja, Kalocsa és a hajósi kastély közelsége mind külön programot adnak akár egy-egy napra is. Ami legalább ilyen fontos: Császártöltésen is egyre több 100–200 éves ódon pince nyílik újra, ahol a falu rendezvényein jó borral és helyi étellel kínálják a látogatókat.