Több mint ötszáz kiló adomány gyűlt össze a menhelynek

Több éve már annak, hogy öt nagyon rossz állapotban lévő kutyát mentettek ki egy kocséri tanyáról a Ceglédi Állatmenhely munkatársai. Az adta az eset különlegességét, hogy nem álltak és ma sem állnak szerződésben a kocséri önkormányzattal, ezt puszta önzetlenségből tették. Dávid Krisztina, a Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoport tagja a baon.hu-nak elmondta, hogy azóta minden évben gyűjtést rendeznek a településen a menhely részére.

– Jó pár éve a Ceglédi Állatmenhely dolgozóinak hála, több, rossz körülmények között tartott kocséri kutya kapott új esélyt a szebb és boldogabb életre. Akkor is és azóta is hálásak vagyunk a menhelynek, ezért minden évben mikuláshoz közeledvén adományt gyűjtünk a jó szándékú Kocsériak nevében. Nagy öröm, hogy ebben a mindannyiunkat próbára tevő évben a tavalyit is meghaladóan, több mint 500 kiló adományt sikerült átadnunk szombat délután a Ceglédi Állatmenhely munkatársainak – mondta Dávid Krisztina, aki háláját fejezte ki mindazoknak, akik adománnyal segítették a jó ügyet.

– Köszönjük a helyi boltok és tüzép telep munkatársainak az adományok gyűjtésében végzett áldozatos munkáját. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített. Jó érzés, hogy falunkban ilyen sok jó lelkű, az állatokért tenni akaró ember él – mondta örömmel Dávid Krisztina, hozzátéve, hogy a menhely jó szívvel fogadta az adományt.