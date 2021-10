Több mint hatszázan vettek részt a kecskeméti születésünnepen

Az idei Születésünnep rendezvénysorozaton a szervezők mintegy nyolcvan ingyenes programmal várták az érdeklődőket, várandósság, szülés és kisgyermekes témakörökben. Több mint hatszáz kismama és édesanya részvételét regisztrálták a programokon.

A szervezők nagy örömére idén végre ismét személyes jelenlét mellett valósulhatott meg a Születésünnep, melyet hetedik alkalommal hívtak életre. A járvány miatt tavaly csak online formában tarthatták meg a szolidabb programkínálatú rendezvényt. Idén – bár tavasz helyett csak most, ősszel, de – teljes valójában kiaknázhatták a lehetőségeket a családok. A részletekről Kovács-Dandi Csilla kismamajóga-oktató, dúla, főszervező adott számot.

– Tíz napon át 79 ingyenes programot kínáltunk a kecskeméti családoknak.

Több mint hatszázan vettek részt összességében a rendezvényeinken, mely nagyon nagy öröm számunkra. Ismét beigazolódott, hogy van igény a Születésünnepre. Idén is a várandósság, szülés és kisgyermekes időszak témakörében dolgozó, több mint 35 szakemberrel fogtam össze, hogy hasznos információkat adjunk át az édesanyáknak és a kismamáknak. Úgy érzem, ezúttal is sikerült elérni a célunkat, hogy utat mutassunk és segítséget nyújtsunk a mindennapokhoz. A rendezvény célja a kezdetektől, hogy bemutatkozzanak azok a kecskeméti programok, melyek a várandósság, szülés, kisgyermekes időszak témájával foglalkoznak – mondta el Kovács-Dandi Csilla.

A programoknak elsősorban a foglalkozások eredeti helyszíne adott helyet, emellett számos programnak, előadásnak a Katona József könyvtár biztosított helyszínt.

A Születésünnep nagy pozitívuma a sokszínűség, köszönhetően annak, hogy a szakemberek az élet különböző területeiről csatlakoznak. Az összefogásban idén is volt szülésznő, gyermekorvos, fogorvos, védőnő, mentőszakápoló, pszichológus, mozgásfejlesztő, gyógytornász, IBCLC szoptatási tanácsadó, dúla, hordozási tanácsadó, jógaoktató, sportoktató, különféle foglalkozásvezető.

A rendezvénysorozaton azonban nemcsak hasznos tudnivalókat kaphattak a résztvevők, de értékes ajándékokkal is gazdagodtak. Az ajándékok ugyanis idén sem maradtak el, sőt minden eddiginél több nyeremény talált gazdára.

– A hagyományokat folytatva idén is nyereményjátékkal kötöttük össze az előadásokat, foglalkozásokat. Akik legalább három programot felkerestek és lepecsételtették az útlevelüket, eséllyel indultak az ajándékokért. Külön kiemelném a résztvevők közül Bangó-Kerekes Ildikót, aki 18, és Beráné Busch Mónikát, aki 24 programon is részt vett. A nyereménysorsolásunkon mindig csak személyes jelenlét mellett vehető át az ajándék. Idén hetvennégyen érkeztek a sorsolásra, összesen 165 útlevéllel. Az ajándékaink száma – a támogatóink jóvoltából – meghaladta a százötvenet, benne hat nagy értékű főnyereménnyel. Emellett készültünk még 64 darab kisebb értékű ajándékkal is, így senki sem távozott üres kézzel. A küldetésünk e téren is sikerült, mindenki legalább egy, de inkább több ajándékot vihetett haza – jegyezte meg Kovács-Dandi Csilla.

A rendezvénysorozat nyitott volt, bárki csatlakozhatott az ingyenes programokhoz.

– Külön öröm volt számunkra, hogy idén a résztvevők több mint 60 százaléka még sosem volt Születésünnepen.

Ők többségében kisgyermekes édesanyák. Ugyanakkor azon régi családokat, édesanyákat is mindig nagy szeretettel köszöntjük, akik már a korábbi években is csatlakoztak programjainkhoz. Évről évre növekszik az apukák jelenléte is, szeretnénk biztatni és hívni őket is – tette hozzá a főszervező, majd a terveikre tért át.

– Bízunk abban, hogy jövőre újra a megszokott időpontban, májusban tarthatjuk meg a Születésünnepet – mely a nyolcadik lesz –, az anyák napjával kezdődően. Addig is minden érdeklődőnek a figyelmébe ajánlom a holnapunkat, ahol év közben is bármikor megtalálják a szakemberek elérhetőségét, ha szükségük lenne rá – mondta.