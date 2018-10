Több mint egymilliárd forint jut beruházásokra

A város közösségét érintő legfontosabb kérdésekről, beruházásokról esett szó a soltvadkerti képviselő-­testület legutóbbi ülésén.

Demeter János, a Soltvadkerti Motorsport Racing Klub elnöke attól tart, hogy szemétlerakat lesz abból a területből, amelyet a szervezet átvehetett az önkormányzattól. A klub sportolási célra 4,5 hektárt kapott, amelyből 2 hektár beépíthető. A sportolók évekkel ezelőtt fordultak a város vezetéséhez, hogy megkapják a Vadkerti-tó szomszédságában lévő területet. Engedélyt is szereztek, hogy ott gyakorolhassanak a járműveikkel. Itt építenének olyan épületet is, amely a sportolókat szolgálná ki. A klub elnöke arra kérte a lakosokat, hogy a területre ne hordjanak szemetet, mert akkor azt nekik kell eltakarítaniuk. Néhány hete már mások is szemet vetettek a területre, kivágtak fákat, de nem szedték ki azokat tövestől. Ezért is helyeztek ki táblákat, mivel ez a klub felügyelete alatt álló terület – fogalmazott Demeter János az önkormányzati ülésen.

A gyűlésen Zsikla Győző képviselő is felszólalt, aki megjegyezte, hogy a bodza ára alacsony volt, a Bianca szőlőé viszont magas. Az Országos Borversenyen a kiskőrösi István Borház Biancája aranyat kapott, azaz érmes bort lehet ebből a lenézett szőlőből készíteni. A képviselő felszólalásában arra kérte Lehoczki Ferenc polgármestert, hogy adjon összefoglalót arról, milyen építkezéssekkel találkozhatnak a polgárok a városban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A település vezetője 14 pályázatról számolt be, amelyek beruházási értéke 1,3 milliárd forint. Ebből a legjelentősebb a 450 millióba kerülő záportó és a belvízelvezető rendszer kiépítése a város Kiskunhalas felőli oldalán. Az elöljáró megemlítette egyebek mellett a belterületi kerékpárutak építését, a sportcsarnok energetikai beruházását, a központi óvoda tetőszerkezetének a felújítását, a piactér bővítésének a második ütemét és a Vadkerti-­tó partján fekvő, városi tulajdonú Fekete Villa felújítását is. Itt a munkálatok befejeztével kilencszobás pihenőház készül el, amelyet télen és nyáron is lehet használni.

Az önkormányzati ülésen szó esett a 12 ezer forintos rezsicsökkentés igényléséről is, a városban már kétszázan fordultak kérésükkel a hivatalhoz.

A legeredményesebb diákok

Soltvadkert vezetése a legutóbbi önkormányzati ülésen köszöntötte a legeredményesebb diák sportolóit. Az elismerésben részesítettek valamennyien a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai. Az önkormányzat a tavaly elért kimagasló eredményeik alapján elismeréseket adományozott az alábbi diákoknak: Babenyecz Bence (grappling), Bíró Nóra (asztalitenisz), Daróczi Donát (sakk), Frittmann Gergő (grappling), Gangl Zétény (birkózás), Gáspár Bálint (birkózás), Kiss Virág (úszás), Lakatos Árpád (grappling), Müller Evelin (asztalitenisz), Müller Petra (birkózás), Németh Bálint (birkózás), Pál Dorka (asztalitenisz).