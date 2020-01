Több mint 10 millió forint adományt kapott tavaly a koraszülött részleg

Félmillió forint gyűlt össze Radics Sándor cimbalomművész Gyógyító dallamok címmel a kecskeméti Nagytemplomban szervezett karácsonyi koncertjén. Az összeget a megyei kórház koraszülött részlegének ajánlotta fel.

December 27-én Gyógyító dallamok címmel szervezte meg tizenkettedik jótékonysági koncertjét az Európa Unió nagydíjas, Guiness-rekorder, Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett cimbalomművész, a hagyományoknak megfelelően a kecskeméti Nagytemplomban. A “teltházas” gálaest sztárvendégei között ott volt Pitti Katalin, Radics Gigi és Kökény Tamás is, mellettük Palotás József hegedűművész, Leskowsky Laura és Olasz Csaba énekművészek, valamint Publik Antal előadóművész és a Virtuóz-­győztes Tanboren Trio is szerepelt. Az tudott volt, hogy a bevételből a megyei kórház koraszülött részlegét kívánják támogatni, hétfőn az is kiderült, mekkora összeg gyűlt össze, Radics Sándor ugyanis ünnepélyes-jelképes átadásra érkezett dr. Svébis Mihály kórházi főigazgatóhoz. A kórház onkológiai központját és sebészeti osztályát korábban már támogató, súlyos betegségéből felépült cimbalomművész egy 500 ezer forint feliratú táblát emelt fel a sajtótájékoztatón, ahol természetesen a köszönetnyilvánításokon volt a hangsúly.

Radics Sándor elmondta, nagy munka volt megszervezni a koncertet, de örül, hogy sikerült, ahogy annak is, hogy megismerhette dr. Kelemen Edit főorvost és hogy megnézhette a koraszülött részleget, ez a látogatás különösen meghatotta.

– Gyönyörűen zenél, és tiszta szívű ember, aki már régóta segít nagyon sok helyen – méltatta a cimbalomművészt Sipos László tanácsnok, a koncert egyik védnöke. Kelemen Edit szerint felemelő, nagyon magas színvonalú volt a koncert, a támogatásért pedig rendkívül hálásak. Leskowsky Laura kórházi dolgozóként lehetett fellépő, immár nem először Radics Sándor koncertjén, de bevallotta: számára ez mindig hatalmas élmény.

Kérdésünkre dr. Kelemen Edit elmondta: a Hírös Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány mellé tavaly is nagyon sokan odaálltak, cégek és magánszemélyek egyaránt. Ennek köszönhetően több mint 10 millió forint értékben vásárolhattak új eszközöket a koraszülött részleg számára. Az 1 százalékos adófelajánlások révén 3 millió forint bevételhez jutott az alapítvány. Idei terveik is vannak persze: három új lélegeztetőgépet szeretnének beszerezni, mivel a meglévők szinte folyamatosan mennek, és ráférne az eszközparkra egy frissítés. Mint a doktornőtől megtudtuk, tavaly 550 koraszülöttet gondoztak a részlegen, közülük több mint 300-nál volt szükség légzéstámogatásra.